Оказался в госпитале: на Киевщине избили военного, потому что он раздавал повестки

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Умышленное нанесение легких телесных повреждений",

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На Киевщине избили военного за то, что он раздавал повестки / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, полиция Киевской области

В Киевской области жестоко избили военного за то, что он якобы раздавал повестки. Сейчас мужчина находится в больнице. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мама пострадавшего Сусанна Бойко.

Оказалось, что 25 июня в ржаных Горах между военным и компанией местных парней возник спор и перерос в драку.

Мать пострадавшего утверждает, что сейчас ее сын находится в госпитале. Он с 19 лет защищал Украину на фронте и выполнял операции в зоне АТО.

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Впоследствии военный получил травму и оказался на операционном столе. После операции он продолжил свою службу в военкомате.

Женщина требует справедливого расследования этого инцидента.

Что говорят в полиции

В полиции Киевской области уже расследуют этот инцидент. Там утверждают, что военного избили, когда он находился вне службы. Правоохранители якобы уже опросили всех лиц, причастных к инциденту.

Правоохранители начали досудебное расследование по статье " Умышленное нанесение легких телесных повреждений.

Ранее в Карпатах на одном из курортов мужчина "набросился" на военного медика, который приехал из Бахмута, чтобы пройти посттравматическую психологическую реабилитацию. Обидчик цинично сказал, что "ВСУ - это скот" и послал военного медика обратно в Бахмут.

Напомним, в Волынской области 22-летний офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Мужчину нашли на следующий день. В результате избиения он временно потерял возможность ходить. У военного большая гематома на голове и рана, а также синяки по всему телу.

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