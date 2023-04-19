Избиение военного на Волыни: 22-летний подозреваемый проходит по делу о смертельной аварии

Пострадавший 41-летний военный уже может разговаривать, однако пока к нему не вернулась возможность ходить.

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На Волыни избили 41-летнего военного / Коллаж фото скриншот из видео

В Волынской области офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Оказалось, что подозреваемым в этом деле является 22-летний офицер, которого также подозревают в смертельной аварии. Об этом сообщает "Суспільне".

Жена пострадавшего Анатолия Грищука рассказала, что он проходит службу в 14 Отдельной механизированной бригаде. Его избили 8 апреля. Уже состояние Анатодия немного стабилизировалось.

"Он начал говорить, но не может ходить. Врачи говорят, что все наладится со временем, потому что это тяжелая травма головы. Еще на руках много синяков, на спине, на бедре ушибы и на лице", – сказала Татьяна.

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Она рассказала, что с первого дня полномасштабного вторжения Анатолий защищал Украину на фронте. Через 3 месяца он был тяжело ранен и лишь с 13 февраля его признали годным к службе.

Что говорят врачи

Директор областной клинической больницы Николай Галей рассказал, что военный попал в больницу в тяжелом состоянии, его сразу поместили в реанимация. Сейчас мужчину перевели в палату нейрохирурческого отделения.

"Сейчас больной в стабильном состоянии, надеемся на полное выздоровление", – сказал он.

Что известно о подозреваемом

По данным спикера Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлии Шевченко, подозреваемым является 22-летний офицер. Он уже проходил по делу о смертельной аварии, которая произошла в феврале этого года. Офицеру избрали меру пресечения и обязали его все время находиться в казарме.

Самоубийство во Львовском университете внутренних дел

19 марта во Львовском университете внутренних дел МВД Украины прогремел выстрел. Там нашли мертвым 18-летнего курсанта. Парень заступил в наряд и был с укороченным автоматом АКС-74У, с которого и выстрелил себе в голову.

В Сети сообщают, что некоторые люди видели возле тела курсанта оставленную заранее записку, в которой подробно были описаны причины самоубийства и некоторые ситуации, связанные с руководством учебного заведения. Однако позже она исчезла.

Государственное бюро расследований ведет дело не только по статье о самоубийстве, но и по статье "Доведение до самоубийства".

Родители Дмитрия вспоминают о том, что сын ранее хотел забрать документы из учебного заведения, но родители уговаривали этого не делать. Перед тем, как он выстрелил себе в голову, Дмитрий написал прощальное сообщение своей маме.

"Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально много сделала...",- написал Дмитрий.

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