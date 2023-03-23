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"Мам, извини за это": 18-летний курсант написал родным предсмертное сообщение перед самоубийством

23 марта 2023, 18:12
Родные погибшего 18-летнего Дмитрия Гульчука вспоминают, что их сын хотел бросить учебу из-за давления со стороны командира и руководства университета.
самоубийство курсанта во Львове
Во Львове 18-летний курсант Дмитрий Гульчук застрелился в университете / Коллаж фото Суспільне, личный архив близких курсанта

Во Львовском университете внутренних дел застрелился 18-летний курсант Дмитрий Гульчук. Перед самоубийством он написал предсмертное сообщение своей маме. Родители показали это сообщение и рассказали о давлении и издевательстве в учебном заведении. Об это сообщает "Суспільне".

"Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала...", - написал Дмитрий в сообщении своей маме.

Мать и отец Димы вспоминают его как очень "домашнего" мальчика. Он мечтал поступить в этот университет и смог сделать это, вспоминают Олег и Светлана Гульчук.

видео дня

"Сам поступал, мы ничем не помогали, потому что он выбрал эту профессию, хотел стать полицейским", – сказала мама курсанта.

Позже Дима начал жаловаться родителям на давление командира и руководства учебного заведения. Парень даже хотел бросить учебу из-за этого, но родители тогда не до конца видели всю ситуацию и просили сына не бросать учебу.

"Зашел старшина – он рассказывал – и говорит: "Что-то у меня сегодня плохое настроение, ну давайте отжимайтесь все!" Мы не думали... Он такой домашний ребенок был... Так мы уговаривали: потерпи, будешь иметь образование", – вспомнил отец Олег Гульчук.

предсмертное сообщение курсанта
Во Львове 18-летний курсант Дмитрий Гульчук застрелился в университете / скриншот из видео

Родители Димы знают о том, что перед своей смертью их сын написал записку, в которой изложил все, что происходило с ним в университете. Он даже указал несколько фамилий.

"Кто-то видел заголовок, первые строки: вы мне угрожали, вы добились своего. И расписал все, как было, все фамилии, но эта записка исчезла. А теперь говорят, что записки не было. Записка все-таки была!" – говорит мама Дмитрия.

Сообщается, что после этого от исполнения обязанностей был отстранен декан факультета №3 Степан Гнатюк.

Самоубийство во Львовском университете внутренних дел

19 марта во Львовском университете внутренних дел МВД Украины прогремел выстрел. Там нашли мертвым 18-летнего курсанта. Парень заступил в наряд и был с укороченным автоматом АКС-74У, с которого и выстрелил себе в голову.

В Сети сообщают, что некоторые люди видели возле тела курсанта оставленную заранее записку, в которой подробно были описаны причины самоубийства и некоторые ситуации, связанные с руководством учебного заведения. Однако позже она исчезла.

Государственное бюро расследований ведет дело не только по статье о самоубийстве, но и по статье "Доведение до самоубийства".

Другие новости:

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