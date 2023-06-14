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Во Львове пассажиры избили 14-летнего парня и 17-летнюю девушку в маршрутке

Анна Ярославская
14 июня 2023, 10:41 обновлено 14 июня, 10:49
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Женщине не понравилось, что у мальчика был рюкзак на плечах. Хотя он стоял далеко от нее, мужчина решил проучить подростка.
Мужчина и женщина избили 14-летнего парня и 17-летнюю девушку
Мужчина и женщина избили 14-летнего парня и 17-летнюю девушку / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В пятницу, 9 июня, в одной из маршруток Львова двое пассажиров избили 14-летнего парня и 17-летнюю девушку. Мужчине и женщине не понравилось, что подросток ехал с рюкзаком на плечах.

Инцидент произошел в маршрутке №61, которая курсирует по маршруту из Подборцев в Подрясное. Видео на странице в Faсebook опубликовала родственница пострадавших Виктория Мыськив.

Мужчина набросился на 14-летнего парня - начал его душить и бить кулаком в живот. Неравнодушные девушки, которые также ехали в маршрутке, вступились за подростка. За свое желание помочь поплатились и одна из них - она получила удар от пассажирки.

"Женщине не понравилось, что у мальчика был рюкзак на плечах, он стоял далеко от нее. Рюкзак был небольшой и пустой, он не мешал ей, еще отошел подальше от женщины, но вот этот мужлан, начал душить этого мальчика 14 лет и избивал кулаком в живот, девушки заступились за этого парня, и из-за этого еще их избили, у девушки гематома над глазом!" — написала Виктория.

Мужчина душил подростка в маршрутке
Мужчина душил подростка в маршрутке / Коллаж: Главред, фото: скриншот

На опубликованном видео видно, как мужчина крепкого телосложения обхватил рукой шею 14-летнего парня, в это время за кадром слышно: "Мужчина, вас посадят. Не трогайте ребенка. Вы неадекватны".

Смотрите видео - Во Львове мужчина и женщина избили несовершеннолетних:

Издание Zaxid.net узнало подробности инцидента. Очевидица конфликта Алина Койчева, которая снимала видео, рассказала, что в тот день ехала в маршрутке со своей мамой, 17-летней двоюродной сестрой и ее матерью. Рядом стоял 14-летний Назар с рюкзаком на плечах. Одна из пассажирок заявила, что ей мешает рюкзак парня. Тогда стоящий рядом мужчина стал толкать подростка.

"Тот мужчина даже не знаком с той женщиной. На толкание парень стал отвечать, что рюкзак не мешает. Затем мужчина его схватил за горло и начал душить. Я на это отреагировала, сразу встала, принялась отрывать его руки. Он просто взял рукой за горло подростка и держал долго", – рассказала Алина.

Далее женщина, которая и сделала замечание к парню из-за рюкзака, начала ссориться с девушкой, потому что ей не понравилось, что она снимала инцидент на видео. Алина Койчева рассказала, что женщина сначала избивала ее, а затем напала на ее двоюродную сестру.

Позже Виктория Мыськив сообщила, что полиция нашла мужчину и женщину, которые избили подростков.

Как сообщал Главред, в городе Ровно водитель одной из маршруток пренебрежительно отнесся к матери погибшего воина Вооруженных сил Украины, которая хотела воспользоваться льготным проездом. Водитель сказал: "Развелось вас здесь". При этом другие пассажиры маршрутки промолчали и не вступились за женщину. Инцидент произошел 2 июня с местной журналисткой, писательницей Людмилой Марчук.

Напомним, в середине ноября в поезде Укрзализныци произошел скандал. Военного, который ехал в отпуск со службы в Донецкой области домой, выгнали в тамбур, потому что "от него плохо пахнет". Защитник Украины был вынужден провести там семь часов.

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