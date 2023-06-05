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"Развелось вас здесь": в Ровно водитель маршрутки нахамил матери погибшего защитника

Анна Ярославская
5 июня 2023, 09:33 обновлено 5 июня, 09:46
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Водитель оскорбил всех матерей, жен, возлюбленных и просто родных воинов, которые погибли, защищая Украину от российских оккупантов.
Людмила Марчук
Людмила Марчук хотела воспользоваться льготным проездом, но столкнулась с пренебрежительным отношением / Коллаж: Главред, фото: Facebook Людмила Марчук

В городе Ровно водитель одной из маршруток пренебрежительно отнесся к матери погибшего воина Вооруженных сил Украины, которая хотела воспользоваться льготным проездом. Водитель сказал: "Развелось вас здесь". При этом другие пассажиры маршрутки промолчали и не вступились за женщину.

Инцидент произошел в пятницу, 2 июня, с местной журналисткой, писательницей Людмилой Марчук. О нем она рассказала на своей странице в Facebook.

"Если бы он (водитель, - ред.) просто сказал: "Я вам сочувствую, но извините, у меня все льготные места заняты", этого поста бы не было. Если бы не услышала себе в спину: "Развелось вас здесь... "Это нас, опечаленные вдовы и неутешительные матери, развелось? Слышите, люди? Разводятся колорадские жуки, неуважаемый", – возмутились мать погибшего бойца.

По словам Людмилы, водитель оскорбил не только ее, но и всех матерей, жен, возлюбленных и просто родных погибших воинов.

Удостоверение члена семьи погибшего
Удостоверение члена семьи погибшего / Фото: Facebook Людмила Марчук
Удостоверение члена семьи погибшего
Удостоверение члена семьи погибшего / Фото: Facebook Людмила Марчук

Она напомнила, что война в Украине еще не закончилась, и до сих пор гробы молодых ребят ежедневно "на щите" везут с фронта.

"А это хамло уже забыло или не знает, что именно наши сыновья пошли первыми, чтобы стать в строй ВСУ и стоять на передовой до смерти, чтобы мы могли здесь мирно жить, а не ждать оккупанта в свой дом. Я не удержалась, сказала: "Пошел бы да повоевал...". Но это, очевидно, мимо ушей", – добавила Людмила.

Пассажиры маршрутки проигнорировали хамское поведение водителя.

"Защемило сердце, а мозг прошила совсем не патриотическая мысль: "За что ты отдал свою жизнь, сын? За этого хама?" Представила своего Богдана в этот момент рядом с собой. Он бы не сидел невозмутимо, если бы какой-то водило так поступил. Он бы точно вытащил его за грудки и влепил по роже. У ребят на войне разборки быстрые и резкие", – добавила женщина.

Деньги за проезд она заплатила, а, когда вышла из маршрутки, сделала фото.

Маршрутка, в якій стався інцидент з матір‘ю загиблого воїна
Маршрутка, в которой произошел инцидент с матерью погибшего воина / Фото: Facebook

Также Людмила поделилась фотографией своего сына - защитника Украины.

"Посмотрите на это фото. Мой сын, добровольцем идет защищать нас. 2014 год. Как раз после Иловайска. Как горд он тем, что идет на войну! Что его уважают за это эти девушки", - написала мать украинского воина.

Людмила Марчук
Людмила Марчук с сыном / Фото: Facebook
Сын Людмилы Марчук
Сын Людмилы Марчук / Фото: Facebook

В комментариях под постом украинцы поддержали ее и осудили водителя маршрутки и пассажиров, которые не вступились за мать Героя.

Пользователи пишут:

  • "Низкий поклон вам за сына Героя и искренние соболезнования.
  • А водителя-хама нужно отправить на фронт, пусть на своей шкуре почувствует все ужасы войны. А то "герой" - сражается с пенсионерами и другими пассажирами. Стыдно за такое быдло!";
  • "Позор!! Водитель гн**a... а пассажиры? Глухие, слепые, бездушные....Неблагодарные создания!!";
  • "Меня больше всего возмущает поведение других пассажиров, они молча смотрели на все это хамство и делают вид, что ничего не происходит. Общество, проснитесь, не молчите, ибо так и будете терпеть хамство вокруг";
  • "Прошу прощения за этого бестолкового. Очень досадно и стыдно".

В поезде УЗ военного прогнали в тамбур из-за "плохого запаха"

Как сообщал Главред, в середине ноября в поезде Укрзализныци произошел скандал. Военного, который ехал в отпуск со службы в Донецкой области домой, выгнали в тамбур, потому что "от него плохо пахнет". Защитник Украины был вынужден провести там семь часов.

Инцидент быстро получил огласку в Сети и вызвал шквал возмущений украинцев.

В УЗ заявили, что будет организован "тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам". Военному в качестве извинения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.

Позже стало известно, что украинский военный, которого при возвращении домой выгнали в тамбур в поезде Укрзализныци, снова уехал на фронт.

Защитник Украины пробыл в отпуске всего лишь девять дней. До этого он был на фронте с самого начала полномасштабного вторжения.

Смотрите видео - Военного выгнали в тамбур из-за запаха. Скандал объяснила психолог:

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