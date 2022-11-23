Защитник Украины, которого выгнали в тамбур в поезде УЗ, снова уехал на фронт

Защитник Украины был вынужден ехать в тамбуре / Фото instagram.com/liubaoligradska

Украинский военный, которого при возвращении домой выгнали в тамбур в поезде Укрзализныци, снова уехал на фронт.

Защитник Украины пробыл в отпуске всего лишь девять дней. До этого он был на фронте с самого начала полномасштабного вторжения.

"Сейчас отец уже на фронте. У него был отпуск, девять дней с учетом времени на дорогу", — рассказала ТСН дочь военного Любовь.

Как сообщал Главред, в середине ноября в поезде Укрзализныци произошел скандал. Военного, который ехал в отпуск со службы Донецкой области домой, выгнали в тамбур, потому что "от него плохо пахнет". Защитник Украины был вынужден провести там семь часов.

Инцидент быстро получил огласку в Сети и вызвал шквал возмущений украинцев.

В УЗ заявили, что будет организован "тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам". Военному в качестве извинения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.

Ранее в Грузии пассажиры маршрутки поссорились с семьей россиян из-за того, что те выкрикивали "Слава России". После словесной перепалки россияне были вынуждены выйти из общественного транспорта.

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