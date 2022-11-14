Защитник Украины семь часов ехал стоя: в поезде УЗ военного прогнали в тамбур из-за 'плохого запаха'

Защитник Украины был вынужден ехать в тамбуре / Фото instagram.com/liubaoligradska

В поезде Укрзализныци выгнали в тамбур военного, который возвращался в отпуск со службы в Донецкой области домой, потому что "от него плохо пахнет". Защитник Украины был вынужден провести там семь часов.

По словам дочери военнослужащего, проводнику на него пожаловались двое мужчин, сидевших рядом.

Инцидент произошел 11 ноября в поезде Интерсити сообщением Днепр - Киев.

"Вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, которых он защищает, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет", — рассказала на своей странице в Instagram основатель благотворительного фонда Країна нескорених Любовь Олиградская.

Фото instagram.com/liubaoligradska

"Война не пахнет фиалками и люксовыми духами, она пахнет потом кровью и смертью! Все военные, защищающие наше государство, делают все возможное и невозможное, чтобы никто из нас не знал этого запаха! И это недопустимо, чтобы люди, купившие билет, шли спать в тамбур, а тем более те, которые защищают нас с вами", - добавила она.

Фото instagram.com/liubaoligradska

В Укрзализныце прокомментировали ситуацию так:

"Возвращавшегося домой военного пассажиры обвинили в "плохом запахе" и выставили в тамбур вагона (…) Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остальную часть поездки в тамбуре".

В УЗ добавили, что будет организован "тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам, потому что им хватает стресса за пределами поезда".

"Если похожая ситуация случится на ваших глазах, мы просим сообщить о ней немедленно – начальнику поезда, в контактный центр или прямо в мессенджере – и будем реагировать молниеносно", - говорится в сообщении.

По словам Олиградской, военному в качестве извинения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.

Однако украинцы остались недовольны разрешением конфликта и требуют уволить проводницу.

"Окей, тренинги проводите. А со стюардом была проведена хотя бы беседа? Уже не говорю о том, что ее за такое отношение следует уволить".

"Немедленно установить всех этих позорников из Днепра и пусть расскажут публично, чем им пахло не так... имена и фамилии их в Укрзализныце точно есть... позор всем причастным к этому".

"Нужно уволить данного работника.... И чтобы этот работник публично попросил прощения Героя".

"А где вообще извинения по поводу этой ситуации? Извинения перед человеком, оказавшимся в неприятной ситуации, по вашим словам, хотя это очень мягко сказано".

Как сообщал Главред, в январе 2022 года пассажиры поезда компании Укрзализныця заявили о том, что во время поездки в вагонах играла низкопробная российская попса.

Ранее в одном из вагонов поезда Лисичанск-Ужгород тамбур засыпало снегом, а в поезде сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.

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