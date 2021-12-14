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Новая "услуга" от Укрзализныци: снегопад атаковал людей прямо в вагоне

14 декабря 2021, 16:35

А вот в Укрзализнице пока не отреагировала на инцидент.

Укрзализниця
Укрзализниця / Укринформ

В одном из вагонов поезда Лисичанск-Ужгород тамбур засыпало снегом. Пользователи опубликовали фото зрелища.

"В тамбуре одного из вагонов поезда № 046 "Лисичанск - Ужгород" заметили замечательную зимнюю картину – все засыпало снегом", - передают Новини live.

Люди в комментариях отмечают, что это такая "специальная" услуга от Укрзализници для скучающих по снегу украинцев.

При этом в Укрзализнице пока не отреагировала на инцидент.

Погода в Украине

Отметим, в середине декабря в Украине установилась сырая и прохладная температура без солнца.

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В западных регионах уже давно есть снег, а в остальных регионах преимущественно мокрый снег с дождем.

Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета – 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.

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Укрзализныця
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