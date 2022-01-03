Укрзализныця влипла в скандал из-за российской попсы в вагонах поезда

Укрзализныцю попросили следить за музыкальным репертуаром и включать украинские радиостанции.
Пассажиры поезда компании Укрзализныця заявили о том, что во время поездки в вагонах играла низкопробная российская попса.
Как пишет на своей странице в Facebook пользователь Иван Сорочан, в вагоне во время поездки играли записи групп Тату и Ласковый май.
Он также отметил, что Укрзализныце следует следить за музыкальным репертуаром и включать украинские радиостанции.
"Можно какой-то приказ или служебную инструкцию проводникам с рекомендацией не включать на внутривагонном радио русское радио и русскую попсу. Затем вы удивляетесь, чего вам пассажиры окна бьют, у занавески жирные руки вытирают и вот это все. А это действительно следствие такого радио", — пишет возмущенный пассажир.
Что говорят в Укрзализныце
В свою очередь в Укрзализныце уже отреагировали на скандал. В компании прокомментировали сообщение пользователя и извинились за русскую музыку.
"Нам очень жаль, что вы столкнулись с таким обслуживанием в нашем поезде. Искренне извиняемся за поведение наших работников. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения детали вашей поездки для дальнейшего рассмотрения вопроса", - отметили в Укрзализныце.
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