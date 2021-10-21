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"Укрзализныця" на вокзалах вакцинирует и тестирует на COVID-19: на каких станциях и сколько стоит

21 октября 2021, 17:13
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В "Укразализныци" говорят, что уже в ближайшее время будут увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования на коронавирус.

Поезд 2
"Укразализныця" на вокзалах вакцинирует и тестирует на COVID-19 / УНИАН

С 21 октября нынешнего года на крупнейших железнодорожных станциях Украины заработали пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус COVID-19. Как сообщили в госкомпании "Укрзализныця", вакцинацию предлагают пройти бесплатно, а вот за тест на COVID-19 нужно будет заплатить 350 гривен.

По новым правилам, с 21 октября перед посадкой в поезд дальнего следования пассажиры должны показывать сертификат о вакцинации или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста, или экспресс-теста на антиген.

На железной дороге пункты экспресс-тестирования работают на десяти вокзалах − Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).

"Агентом железной дороги в проведении экспресс-тестирования стала "медицинская лаборатория CSD", именно эта компания предложила самую выгодную стоимость услуг", − заявили в "Укрзализныце".

Пункты бесплатной вакцинации работают на пяти железнодорожных вокзалах − Киев, Львов, Харьков, Одесса и Днепр.

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В "Укрзализныце" говорят, что уже в ближайшее время будут увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования на коронавирус.

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Напомним, ранее, 11 октября Кабмин в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине изменил правила пассажирских перевозок. С 21 октября работа межобластного транспорта в регионы желтой, оранжевой и красной зон разрешена только в случае наличия у водителей, экипажей и пассажиров сертификатов вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.

Новые правила не будут применяться к городскому транспорту и перевозкам пассажиров в пределах одной области. Ответственность за соблюдением новых правил возлагается на перевозчиков.

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