В Укрзализныце объяснили, кого будут пускать в поезда с 21 октября / УНИАН

Поскольку с четверга, 21 октября, в Украине вступают в силу новые карантинные ограничения, которые вызваны очередным витком заболевания коронавирусной инфекцией. Пресс-служба госкомпании "Укрзализныця" в официальном Telegram-канале разъяснила некоторые моменты для пассажиров.

В частности, для посадки в поезд нельзя использовать информацию о проведении вакцинации в государственной медицинской системы HELSI. Подойдет лишь сертификат о вакцинации ‒ либо бумажный, либо созданный в приложении "Дия".

Кроме того, для посадки в поезд пассажир может показать проводнику международный COVID-сертификат либо иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Сертификат можно демонстрировать на языке оригинала.

Далее ‒ проверку всего пакета вышеуказанных документов при посадке на скоростные поезда "Интерсити+" будет в обязательно порядке производиться стюардами

Читайте такжеПроезд под вопросом: "Укрзализныця" усилит проверки пассажиров

Реклама

Напомним, 11 октября Кабмин в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине изменил правила пассажирских перевозок. С 21 октября работа межобластного транспорта в регионы желтой, оранжевой и красной зон разрешены только в случае наличия у водителей, экипажей и пассажиров сертификатов вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.

Новые правила не будут применяться к городскому транспорту и перевозкам пассажиров в пределах одной области. Ответственность за соблюдением новых правил возлагается на перевозчиков.