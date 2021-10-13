Без теста или COVID-сертификата не уедешь: Укрзализныця изменила правила перевозки пассажиров

Новые правила пассажирских перевозок заработают уже с 21 октября.
Укрзализныця с 21 октября запустит новые правила пассажирских перевозок, которые будут действовать в период карантина. При посадке пассажирам следует в обязательном порядке предъявить сертификат вакцинации, ПЦР-тест или антиген-тест. В поездах Интесити будут проверять документы при посадке, а не во время поездки.
Как заявил представитель УЗ в ходе своего брифинга в среду, 13 октября, вместе с паспортом и билетом проводники теперь будут проверять и COVID-документы – сертификат вакцинации от коронавируса или тесты, которые должны быть отрицательными.
"Как бумажный (сертификат, - ред.), так и в "Дии". Если сертификата нет, то достаточно ПЦР-тест или антиген-теста", - отметили в компании.
Кроме того, в поездах Интерсити будут проверять документы еще при посадке, а не во время поездки.
"Мы немного изменим этот процесс. При посадке будут проверки", - подчеркнули в Укрзализныце.
Что потребуют при посадке на поезд
- Паспорт
- Билет
- Сертификат-вакцинации (в том числе в приложении Дія)
- Негативный ПЦР-тест или антиген-тест
Напомним, 11 октября Кабмин в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине изменил правила пассажирских перевозок. С 21 октября работа межобластного транспорта в регионы желтой, оранжевой и красной зон разрешены только в случае наличия у водителей, экипажей и пассажиров сертификатов вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.