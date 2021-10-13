Без теста или COVID-сертификата не уедешь: Укрзализныця изменила правила перевозки пассажиров

Новые правила перевозки пассажиров на поездах Укрзализныци будут действовать на период карантина / УНИАН

Укрзализныця с 21 октября запустит новые правила пассажирских перевозок, которые будут действовать в период карантина. При посадке пассажирам следует в обязательном порядке предъявить сертификат вакцинации, ПЦР-тест или антиген-тест. В поездах Интесити будут проверять документы при посадке, а не во время поездки.

Как заявил представитель УЗ в ходе своего брифинга в среду, 13 октября, вместе с паспортом и билетом проводники теперь будут проверять и COVID-документы – сертификат вакцинации от коронавируса или тесты, которые должны быть отрицательными.

"Как бумажный (сертификат, - ред.), так и в "Дии". Если сертификата нет, то достаточно ПЦР-тест или антиген-теста", - отметили в компании.

Кроме того, в поездах Интерсити будут проверять документы еще при посадке, а не во время поездки.

"Мы немного изменим этот процесс. При посадке будут проверки", - подчеркнули в Укрзализныце.

Что потребуют при посадке на поезд

Паспорт

Билет

Сертификат-вакцинации (в том числе в приложении Дія)

Негативный ПЦР-тест или антиген-тест

Напомним, 11 октября Кабмин в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине изменил правила пассажирских перевозок. С 21 октября работа межобластного транспорта в регионы желтой, оранжевой и красной зон разрешены только в случае наличия у водителей, экипажей и пассажиров сертификатов вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.