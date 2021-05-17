Укрзализныця угодила в новый скандал из-за потопа прямо в вагоне

При резком толчке в одном из вагонов поезда лопнула труба, которая оказалась прогнившей.
Во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.
Как рассказал в Facebook один из пассажиров поезда Андрей Мрыга пассажирам было предложено переместиться в другой вагон.
Он уточнил, что при резком толчке в вагоне лопнула труба, которая оказалась прогнившей.
"Запаха невыносимый. Но виновным сделают дежурно по вагону как всегда, потому что это его вагон. О том не уйдете вы Укрзализныця - Ukrzaliznytsia от ответственности? Может купите обещанные новые вагоны?", - возмущается пассажир.
При этом он уточнил, что на промежуточной станции в Ивано-Франковске вагон проветрили и высушили.
"… вашу мать! Поезд 026 Рахов-Одесса, Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно?", - добавил возмущенный пассажир.
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Скандал в Укрзализныце
- Ранее SММ-сотрудница Укрзализныци ошибочным постом в Telegram спровоцировала целый флешмоб в соцсетях.
- Она по ошибке разослали подписчикам личное сообщение.
- Так, SММ-щица Укрзализныци опубликовала в Telegram пост, в котором рассказала, что уже поставила новости в Facebook, а теперь собирается сбегать за молоком.