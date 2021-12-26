Уже иней на окнах: Укрзализныця попала в громкий скандал

В вагоне было всего 12 градусов тепла.
Укрзализныця снова попала в скандал. На этот раз он связан с низкой температурой в поезде "Интерсити" №779, который ехал из Сум в Винницу.
В вагоне не работало отопление а окна все покрылись инеем.
Об этом неприятном инциденте рассказала пассажирка поезда Надежда Ганина на своей странице в Facebook.
В подтверждение своих слов девушка опубликовала фото, на котором видно, что на градуснике в вагоне всего лишь +12.
Какая температура должна быть в вагонах
По правилам, температура воздуха в холодное время в поездах должна составлять 20 градусов тепла. При этом возможны небольшие колебания на 2 градуса в разные стороны. То есть, температура не должна быть ниже или выше 18-22 градусов тепла.
Надежда также опубликовала фото окна, на котором виден иней внутри вагона.
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"Укрзализныця что это такое? Отопления нет! Я уже полтора часа еду так в "фирменном". Уже оформляла жалобу о направлении 779 год назад! Ничего не изменилось. Через раз такая ерунда. Сколько я должна писать и звонить, чтобы ситуация как-то изменилась? Где качество услуг?" - написала возмущенная пассажирка.
Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.
Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета – 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.
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