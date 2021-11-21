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Люди будили толпой: Укрзализныця попала в громкий скандал из-за пьяного сотрудника, который уснул

21 ноября 2021, 16:06

Пьяный сотрудник Укрзализныци устроил бешеную пробку на переезде.

поезд
Пьяный сотрудник Укрзализныци устроил пробку / kievvlast.com.ua

Под Киевом в Боярке на железнодорожном переезде сотрудник Укзализныци устроил водителям сумасшедший затор.

Он закрыл шлагбаумом пути и просто уснул на рабочем месте. Как пишет в Facebook Евгений Грушовец, водители толпой пошли будить железнодорожника.

"Я очень сильно извиняюсь за ненормативную лексику (не я ее использовал). Но, 30 минут десятки машин стояли не переезде в старой Боярке, ж/д транспорта не было... Терпение лопнуло, пошли в "будку железнодорожника" и обнаружили, что он пьян просто уснул..." - рассказывает автор.

Автор видео обращается к руководству Укрзализныци с просьбой что-то сделать с этим переездом, ведь в следующий раз этот "властелин шлагбаума" может просто его не закрыть, когда будет приближаться поезд.

"Я уже не говорю о скорых и МЧС, которые просто могли не доехать до места назначения", - добавил Евгений Грушовец.

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Кроме того, об инциденте уже сообщили в полицию Киевской области.

Что говорят в Укрзализныце

"Спасибо за сигнал, действительно нестандартная ситуация. По данному случаю уже проводится детальный разбор", - сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета – 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.

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Укрзализныця
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