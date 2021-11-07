"Вагон замироточил": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за "душа" с потолка

На пассажиров Укрзализныци начала лить вода с потолка вагона.
В одном из железнодорожных пассажирских вагонов компании Укрзализныця полился мощный напор воды прямо с потолка.
Об инциденте рассказал в Facebook пользователь Игорь Грумидский и опубликовал соответствующее видео.
"Встроенный душ от Укрзализныци? А нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", – пишет пассажир.
Отметим, что в комментариях под его постом пользователи нашли объяснение странному происшествию.
По их словам, вода с потолка вагона может быть вызвана невнимательностью персонала при заправке вагонов водой.
"Не чудите! Это самый обычный перелив в плацкарте при заправке вагона водой! Такое бывает на отстоях часто", - пояснили в Сети.
Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.
Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета – 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.
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