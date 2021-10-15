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Проезд под вопросом: "Укрзализныця" усилит проверки пассажиров

15 октября 2021, 14:30
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"Укрзализныця" планирует установить пункты для экспресс-тестов на вокзалах.

Укрзализныця
Укрзализныця установит мобильные пункты для тестирования украинцев / УНИАН

С 21 октября нынешнего года в силу вступают новые правила пассажирских перевозок. К таким нововведениям украинские власти прибегли с целью повышения уровня вакцинации населения и тем самым уменьшения темпов заболеваний коронавирусной инфекцией.

В связи с этим, "Укрзализныця" планирует установить на вокзалах экспресс-лаборатории для тестирования пассажиров на наличие в их организмах COVID-19. Мобильные пункты быстрого тестирования будут развернуты на крупнейших вокзалах страны.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Мы обратились к крупнейшим лабораториям, чтобы непосредственно на вокзалах развернуть пункты, которые смогут предоставлять услуги экспресс-тестирования. Ведем переговоры, чтобы это была минимальная цена для людей, которые по каким-то обстоятельств не имеют вакцины", - заявил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский на брифинге.

В компании обратились к пассажирам, чтобы те с пониманием отнеслись к очередям при посадке, которые вероятны из-за проверки большего количества документов. Также в компании рекомендуют приезжать на вокзал заранее, сохранять спокойствие и дистанцию на перроне.

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Более того, в "УЗ" обратились к Министерству внутренних дел с просьбой приобщиться к проверке документов и соблюдения правил карантина.

"Стюарды и проводники на самом деле не имеют полномочий высаживать кого-то из состава. Нужно, чтобы проводники полиции приобщались к проверкам и это контролировали. Важно, чтобы контролировали не только дорогу, но и неофициальных перевозчиков", - подытожил Перцовский.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как невакцинированным украинцам попасть в другой город с 21 октября, назвав единственный возможный для этого вариант.

Новые правила пассажирских перевозок в Украине

  • Кабинет министров 11 октября в связи с ухудшением ситуации, связанной с картиной заболеваемости COVID-19 в стране, принял решение об изменении правил межрегиональных пассажирских перевозок в Украине. Для поездок в регионы желтой, оранжевой и красной зоны карантина потребуется сертификат вакцинации или негативный тест на коронавирус. Правила начнут действовать с 21 октября.
  • В "Укрзализныце" уже заявили, что проводники будут проверять наличие у пассажиров сертификатов вакцинации или негативных тестов на коронавирус. Документы в поездах Интерсити нужно будет предъявить еще при посадке, а не во время пути.
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