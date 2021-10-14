Требования по тестам и COVID-сертификатам: Минздрав опубликовал правила пассажирских перевозок

Новые правила карантина не будут распространяться на городской транспорт / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины опубликовало новые правила пассажирских перевозок, которые будут действовать на период карантина при транспортном сообщении между регионами. Для желтой зоны достаточно сертификата об одной дозе прививки, для красной нужна полная вакцинация. Если человек не вакцинировался, потребуется ПЦР или экспресс-тест.

Как сообщает пресс-служба ведомства, новые требования относятся к регулярным и нерегулярным межрегиональным пассажирским перевозкам. Правила не распространяются на детей и не применяются к городскому транспорту. Нормы будут действовать с 21 октября.

Документы для поездки в пределах регионов желтой зоны

Наличие сертификата о получении 1 дозы вакцины против коронавирусной инфекции

(или) Негативный результат ПЦР-теста, либо экспресс-теста на коронавирус, который действует 72 часа

Документы для поездки в регионы красной зоны

Сертификат о полной вакцинации от COVID-19

(или) Отрицательный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на коронавирус, период действия которого 72 часа.

К каким маршрутам применяются правила

Новые карантинные правила применяются при регулярных и нерегулярных межобластных пассажирских перевозках. Речь идет о поездках на автомобиле, автобусах, полетах на самолетах, а также железнодорожном транспорте.

Городской и внутриобластной транспорт

Ограничения карантина не распространяются на передвижение пассажиров в городском транспорте и поездки в пределах одной области

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Поездки с детьми

Правила карантина, которые заработают с 21 октября при поездках в другие регионы, не распространяются на несовершеннолетних.

Что еще нужно соблюдать при межобластных поездках

Водители транспорта, пассажиры, экипаж и дети до 12 лет во время поездок должны использовать защитные маски.

Новые правила пассажирских перевозок в Украине

Кабинет министров 11 октября в связи с ухудшением ситуации, связанной с картиной заболеваемостью COVID-19 в стране, принял решение об изменении правил межрегиональных пассажирских перевозок в Украине. Для поездок в регионы желтой, оранжевой и красной зоны карантина потребуется сертификат вакцинации или негативный тест на коронавирус. Правила начнут действовать с 21 октября.

В Укрзализныце уже заявили, что проводники будут проверять наличие у пассажиров сертификатов вакцинации или негативных тестов на коронавирус. Документы в поездах Интерсити нужно будет предъявить еще при посадке, а не во время пути.