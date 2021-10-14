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Назван единственный вариант, как невакцинированным украинцам поехать в другой город

14 октября 2021, 19:25
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C 21 октября общественный транспорт для поездок в межобластных маршрутах будет доступен только для некоторых пассажиров.

Карантин, автобус
Если нет прививки, то без ПЦР-теста не обойтись никак / УНИАН

Как известно правительство Украины приняло решение с 21 октября ограничить пассажирские перевозки между областями всеми видами транспорта. Таким образом, проехать в другую область автобусом или поездом смогут только вакцинированные украинцы или те, у кого на руках будет действительный отрицательный ПЦР-тест.

В связи с этим нововведением люди начали негодовать и задались вопросом о том, как, к примеру, попасть на похороны родственника или на лечение в другой город не получив прививки. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в прямом эфире ТСН ответил на эти вопросы и назвал единственный вариант, как попасть в другой город общественным транспортом без прививки.

"Другой вариант - сделать негативный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", - сказал министр.

Также он в очередной раз подчеркнул важность вакцинации. Ибо, по его словам, в случае пренебрежения прививкой, госпитализации будут расти, что станет поводом для введения "красной" зоны.

    Новые правила пассажирских перевозок в Украине

    • Кабинет министров 11 октября в связи с ухудшением ситуации, связанной с картиной заболеваемости COVID-19 в стране, принял решение об изменении правил межрегиональных пассажирских перевозок в Украине. Для поездок в регионы желтой, оранжевой и красной зоны карантина потребуется сертификат вакцинации или негативный тест на коронавирус. Правила начнут действовать с 21 октября.
    • В Укрзализныце уже заявили, что проводники будут проверять наличие у пассажиров сертификатов вакцинации или негативных тестов на коронавирус. Документы в поездах Интерсити нужно будет предъявить еще при посадке, а не во время пути.

    Напомним, сегодня стало известно еще о пяти областях, которые стоят на пороге "красной" зоны. По словам главного санврача Игоря Кузина, это - Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области.

    Также ранее сообщалось, что первой "красной" зоной в Украине в этом эпидсезоне станет Херсонская область. Там с 15 октября усилят карантин.

    viber
    пасажирские перевозки общественный транспорт новости Украины карантин новости
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