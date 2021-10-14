В Минздраве назвали 5 областей, которые вслед за Херсонской могут отправиться в "красную" зону

В Минздраве рассказали о сложившееся ситуации / УНИАН

Несколько регионов находятся на грани между оранжевой и красной зоной, поскольку там напряженная эпидемиологическая ситуация

Эпидемическая ситуация ухудшается в 5 областях, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии "Украинскому радио".

"Должны констатировать, что эпидемическая ситуация прогнозируемо ухудшается. Мы уже имеем решение о переводе Херсонской области, это первая область, которая решением комиссии ТЭБ и ЧС была переведена на красный уровень, и этот уровень эпидемической опасности будет введен с 15 октября. Мы видим в этой области ситуация сейчас наихудшая", - сказал Кузин.

Он добавил, что также Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области находятся между оранжевой и красной зоной

Читайте такжеСуточный прирост больных COVID-19 достиг максимума за все время пандемии: тревожные данные Минздрава"Пока удается ситуацию удержать или за счет развертывания дополнительных коек, или ресурсов системы здравоохранения, либо за счет новых введенных механизмов по тестированию. Но ситуация постепенно ухудшается", - добавил замминистра.

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Отметим, что по состоянию на 14 октября показателям "оранжевой" зоны соответствуют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы соответствуют "желтому" уровню.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро четверга, 14 октября, в Украине официально подтверждены 2 597 275 случая заражения коронавирусом. Обнаружены за прошедшие сутки 18 881 заболевших, из них 1 748 – дети, медработники – 368. От COVID-19 в стране умерли уже 59 935 человек (+412 за сутки), выздоровели 2 311 991 (+7 630).