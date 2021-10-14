Суточный прирост больных COVID-19 достиг максимума за все время пандемии: тревожные данные Минздрава

В Украине подтвердили почти 19 тысяч случаев за сутки/ Униан

По состоянию на утро четверга, 14 октября, в Украине официально подтверждены 2 597 275 случая заражения коронавирусом.

Обнаружены за прошедшие сутки 18 881 заболевших, из них 1 748 – дети, медработники – 368. От COVID-19 в стране умерли уже 59 935 человек (+412 за сутки), выздоровели 2 311 991 (+7 630). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232) Одесской (1191), Львовской (1132) областях и г. Киев (936).

Статистика по регионам / moz.gov.ua

Стоит отметить, что суточный прирост больных коронавирусом в Украине превысил максимальный показатель за все время пандемии.

Читайте такжеСколько сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом - ответ ученыхДо этого 17569 подтвержденных случаев было зафиксировано в апреле этого года.

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Количество инфицированных по дням / index.minfin.com.ua

В Минздраве также сообщили, что с начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу – 7 774 484, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 349 739 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано более 14 миллионов прививок.

Напомним, Херсонская область уже попала в "красную" зону карантина, теперь "на грани" еще пять регионов.

"Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности. Это Херсонская область. Еще минимум пять на подходе", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Самая сложная ситуация с COVID-19 в Украине на данный момент фиксируется в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. Речь идет о критериях доступности оборудованных больничных коек в медицинских учреждениях и показателях смертности.

