Ученые назвали 6 регионов Украины с самой угрожающей ситуацией на фоне COVID-19

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19 / Фото Reuters

Самая сложная ситуация с COVID-19 в Украине на данный момент фиксируется в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. Речь идет о критериях доступности оборудованных больничных коек в медицинских учреждениях и показателях смертности. Об этом говорится в исследовании ученых Национальной академии наук Украины.

Согласно данным ученых, по индикаторам доступности оборудованных больничных коек и показателям смертности наиболее сложная ситуация фиксируется в следующих областях:

Запорожская

Одесская

Луганская

Черновицкая

Житомирская

Харьковская

Также в сообщении НАН Украины говорится о том, что в некоторых регионах число занятых больничных коек уже выше максимумов, зафиксированных в рамках обеих предыдущих волн COVID-19.

"В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обеих предыдущих волн", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация с COVID-19 в Украине

По данным на утро среды, 13 октября, в Украине установлено 16 309 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 4 901 человек.

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Ученые установили, что в среднем по стране фиксируется 13 175 случаев заражений в день. Согласно их прогнозам, к концу октября число ежедневных заражений коронавирусом в Украине может превысить показатель в 20 тысяч в день.Читайте такжеВ Минздраве признались, кому положен бесплатный тест на коронавирус

Кабинет министров в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом принял решение о пересмотре правил пассажирских перевозок в Украине. С 24 октября межобластной транспорт в желтую, оранжевую и красную зоны карантина будет осуществляться только при наличии у водителей, экипажей и пассажиров документов о вакцинации или негативных ПЦР-сертификатов.