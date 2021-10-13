Каникулы в школах могут начаться на неделю раньше - Минздрав

Школам Украины рекомендуют начать осенние каникулы с 18 октября / УНИАН

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает перенести начало школьных каникул с 25-го на 18-е октября.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, Министерству образования и науки рекомендуют разослать соответствующее заказное письмо по школам.

"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства", - сказал Ляшко.

По его словам, пока неизвестно сколько могут длиться осенние каникулы в этом году.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или будем рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать", - пояснил глава Минздрава.

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Он уточнил, что учебный процесс напрямую связан с возросшим количеством контактов среди взрослого населения.

"Обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения", - добавил министр.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 13 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 309 жителей страны. В том числе заболели 1588 детей.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 4901 человек; летальных случаев - 471; выздоровели - 6 462 человека.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской (1048) областях и г. Киев (978).

Первая область Украины с 15 октября попадает в "красную" зону карантина Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин в Херсонской области.