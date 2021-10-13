Жертвами стали почти 500 пациентов: в Украине резко выросла летальность от COVID-19 за сутки

Коронавирусом заразились еще тысячи украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 13 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 309 жителей страны. В том числе заболели 1588 детей и 288 медработников.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 4901 человек; летальных случаев - 471 (сутками ранее было 352); выздоровели - 6 462 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской (1048) областях и г. Киев (978).

С начала прививочной кампании привито 7 688 564 человека, из них получили одну дозу - 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6271274 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 3959 836 прививок.

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на утро 13 октября 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 978 случаев;

Винницкая область - 347 случаев;

Волынская область - 420 случаев;

Днепропетровская область - 1344 случая;

Донецкая область - 916 случаев;

Житомирская область - 462 случая;

Закарпатская область - 213 случаев;

Запорожская область - 1048 случаев;

Ивано-Франковская область - 321 случай;

Киевская область - 534 случая;

Кировоградская область - 102 случая;

Луганская область - 729 случаев;

Львовская область - 863 случая;

Николаевская область - 231 случай;

Одесская область - 1525 случаев;

Полтавская область - 707 случаев;

Ровенская область - 634 случая;

Сумская область - 670 случаев;

Тернопольская область - 286 случаев;

Харьковская область - 1526 случаев;

Херсонская область - 678 случаев;

Хмельницкая область - 644 случая;

Черкасская область - 417 случаев;

Черновицкая область - 598 случаев;

Черниговская область - 116 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 578 394 человека;

выздоровели - 2 304 361 человек;

летальных исходов - 59 523;

проведено ПЦР-тестов - 13 379 666.

Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 - по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5.

Коронавирус в Украине

Первая область Украины с 15 октября попадает в "красную" зону карантина Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин в Херсонской области.

В Украине во время нового возможного локдауна, скорее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта. Прекращение функционирования городского общественного транспорта не дает дополнительного эпидемиологического воздействия, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Министерство здравоохранения зафиксировало в Украине рекордное количество вызовов скорой помощи. В минувшее воскресенье, 10 октября, было совершено более 44 тысячи звонков.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.