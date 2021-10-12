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Как будет работать общественный транспорт в условиях локдауна: в Минздраве озвучили варианты

12 октября 2021, 15:34
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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин пояснил, что остановка общественного транспорта не дает дополнительного эпидемиологического воздействия

транспорт,карантин
Вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС / УНИАН

В Украине во время нового возможного локдауна, скорее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта

Прекращение функционирования городского общественного транспорта не дает дополнительного эпидемиологического воздействия, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии "ТСН".

По его словам, остановка общественного транспорта "довольно сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей, и в частности, не дает дополнительного эпидемиологического влияния".

Читайте также"Украинцы будут умирать дома": врач объяснил, чем грозит промедление с введением локдауна"Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке, ограничении количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и наоборот вывод дополнительного, резервного количества самого того подвижного состава, чем прекращение его функционирования. Поэтому, скорее всего, в пределах возможных локдаунов или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирования именно местного или городского транспорта", — отметил Кузин.

Главный санврач напомнил, что вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.

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Автор: Сергей Кущ
viber
общественный транспорт карантин новости локдаун
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