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Локдаун – не панацея: эпидемиолог предложил альтернативу

12 октября 2021, 02:39
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Государство должно создать такие правила, которым подчинялись бы все. Как пример Андрей Александрин привел Италию.

карантин, локдаун
Вместо локдауна нужно заставить людей носить маски, считает Андрей Александрин / УНИАН

Любой локдаун является последним мероприятием бездеятельности государства, к которому оно может прибегнуть, заявил врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин. Он отметил, что является противником подобных мероприятий и предложил альтернативу ужесточению карантинных ограничений.

"Я считаю, что нужно поставить четкие требования. Например, перед теми же кинотеатрами. Все сидят в шахматном порядке, но уровень СО2 в этом кинозале не должен превышать 800. Если вы сможете создать такую вентиляционную систему, приток и выток, кратность воздухообмена, если вы сможете создать температуру воздуха в этом зале +18… +21 градус и влажность воздуха 40-60%, вы имеете право работать. Но если хоть один из этих показателей превышен, вы не имеете права работать", - сказал Александрин рассказал в интервью изданию Obozrevatel.

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"Меня поразило, как там (в Италии, - ред.) работает государственный аппарат. Ты не можешь войти в общественный транспорт без маски, ты не можешь ее одеть под нос – тебе сразу же сделают замечание. Как только ты садишься в любое кафе, к тебе сразу подходит официант и требует QR-код о вакцинации. В противном случае тебя попросту не будут обслуживать", - отметил врач.

По его словам, государство со своей стороны создало те правила, которым подчиняются все.

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"Если ты не будешь им подчиняться, тебя либо не будут обслуживать, либо к тебе придет полиция и, как минимум, наложит на тебя штраф, а может быть и арестует. В нашей стране государство пока не создало требований. А то, что у нас опять будет массово закрываться бизнес – я считаю, это неблагоприятно отразится на всех нас", - резюмировал Александрин.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 11 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8832 жителей страны. Были госпитализированы 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2053 человека.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

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Карантин в Украине хотят ужесточить уже в ближайшие дни. Госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.

В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, 16 областей Украины соответствовали показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

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