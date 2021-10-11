Новая волна COVID-19: в Украине зафиксирован исторический рекорд по числу вызовов "скорой"

Большинство вызовов была связано с коронавирусом / УНИАН

Министерство здравоохранения зафиксировало в Украине рекордное количество вызовов скорой помощи. В минувшее воскресенье, 10 октября было совершено более 44 тысячи звонков.

На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад скорой помощи с последующей госпитализаций пациентов. Тревожные рекорды в Минздраве связывают с новой волной эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в очередной раз напомнил, что в "скорую" необходимо обращаться при болях в грудной клетке, отдышке в состоянии покоя, любых признаках дыхательной недостаточности или нарушениях сознания. Также звонить по номеру 103 нужно, если сатурация, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, опустится ниже 92%.

В то же время Ляшко отметил, что высокая температура тела (более 38°) не является самим по себе основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации. Однако, если температура сопровождается любым из вышеуказанных симптомов, необходимо вызвать "скорую".

Министр добавил, что в случае появления симптомов COVID-19 необходимо сразу сообщить своему семейному врачу. Именно он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

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