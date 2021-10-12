В Украине почти 12 тысяч новых случаев COVID-19: Минздрав опубликовал свежую статистику

С коронавирусом в больницу попали более двух тысяч украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 12 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 996 жителей страны. В том числе заболели 1262 ребенка и 227 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 274 человека; летальных случаев - 352; выздоровели - 5419 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки 123 230 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 60 176 человек, полностью иммунизированы - 63 054 человека.

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на утро 12 октября 2021 / t.me/mozofficial

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 628 случаев;

Винницкая область - 121 случай;

Волынская область - 322 случая;

Днепропетровская область - 856 случаев;

Донецкая область - 607 случаев;

Житомирская область - 155 случаев;

Закарпатская область - 139 случаев;

Запорожская область - 715 случаев;

Ивано-Франковская область - 172 случая;

Киевская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 53 случая;

Луганская область - 548 случаев;

Львовская область - 978 случаев;

Николаевская область - 184 случая;

Одесская область - 816 случаев;

Полтавская область - 669 случаев;

Ровенская область - 492 случая;

Сумская область - 449 случаев;

Тернопольская область - 162 случая;

Харьковская область - 1502 случая;

Херсонская область - 350 случаев;

Хмельницкая область - 227 случаев;

Черкасская область - 532 случая;

Черновицкая область - 560 случаев;

Черниговская область - 247 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 562 085 человек;

выздоровели - 2 297 899 человек;

летальных исходов - 59 052;

проведено ПЦР-тестов - 13 323 492.

Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 - по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5.

Коронавирус в Украине

Министерство здравоохранения зафиксировало в Украине рекордное количество вызовов скорой помощи. В минувшее воскресенье, 10 октября, было совершено более 44 тысячи звонков.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

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В свою очередь, инфекционист Вадим Аристов заявил, что Украина очень отстает в плане борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, если COVID-19 и дальше будет мутировать так, что повысится уровень летальности и сохранится крайне высокая степень заразности, то счет пойдет на недели.

С 21 октября в Украине Украине изменятся правила межрегиональных перевозок пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем карантина.

Врач назвал самое опасное место, где можно заразиться коронавирусом.