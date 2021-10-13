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Волна COVID-19 и более 20 тысяч заражений: ученые сделали прогноз о ситуации в Украине

13 октября 2021, 10:04

Среднее число новых заражений коронавирусом в Украине в день увеличилось до 13 175 случаев, утверждают ученые.

Коронавирус
Текущая волна коронавируса в Украине будет нарастать - НАН / УНИАН

Ситуация с распространением COVID-19 в Украине ухудшается, в последние 2 недели фиксируется быстрый рост по всем ключевым показателям. Количество новых заражений коронавирусом увеличилось до 13 175 человек в день, а уже к концу октября число не исключается более 20 тысяч случаев заражений в день. Об этом говорится в новом исследовании Национальной академии наук.

Согласно прогнозам ученых, числе новых случаев COVID-19 может составить 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) в период с 13 по 19 октября, и 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) с 20 по 26 октября 2021 года.

Исследователи пришли к выводу, что среднее число новых случаев коронавируса в Украине выросло до 13 175 случаев в день. Смертей – 264 случая в среднем за минувшую неделю.Читайте такжеЧетвертая волна COVID-19 и 15-18 тыс. заражений в сутки: ученые сделали прогноз о ситуации в Украине

По мнению ученых, в ближайшее время может фиксироваться более 20 тысяч ежесуточных заражений коронавирусной инфекцией на территории страны.

"Возможная заболеваемость в 20 тыс. ежедневных выявленных больных, ожидаемая в ближайшее время, будет отвечать до 500 летальных случаев в день", - говорится в прогнозе.

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Кроме того, по данным Национальной академии наук, число занятых коек пациентами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, или зафиксировано подозрение на болезнь, приблизилось к 30 тыс. Показатель превышает прошлогодний максимум и составляет около 60% от нынешнего максимума. Число заразившихся, нуждающихся в кислороде, превышает максимум 2020 года в 1,8 раза и достигает 70% от нынешнего максимума.Читайте такжеВрач назвал самое опасное место, где можно заразиться коронавирусом

"Вместе с тем, ситуация в регионах разная. Тогда как в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Закарпатской, Полтавской областях и в Киеве занятых коек менее 30% от максимумов предыдущих двух волн, в Волынской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях их количество уже превысило эти максимумы или вплотную к ним приблизилось. При этом в некоторых сложных регионах уже развернуто беспрецедентно много койкомест", - говорится в исследовании.

Также отмечается тенденция роста заболеваемости коронавирусом и прогнозируется ухудшение ситуации.

"В последние две недели заболеваемость и дальше быстро росла по всем ключевым показателям. Количество новых случаев болезни выросло вдвое за 2 недели и пять раз за месяц. В ближайшее время текущая волна в Украине, к сожалению, будет нарастать и дальше", - подчеркнули ученые.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро среды, 13 октября, за минувшие сутки в Украине установлено 16 309 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализирован 4 901 человек.

11 октября Кабмин утвердил изменения правил работы пассажирских перевозок в Украине. Решение правительства предусматривает работу межрегионального транспорта в регионах желтой, оранжевой или красной зоны при условии наличия у водителей, экипажа и пассажиров либо сертификата вакцинации от COVID-19 (одна или две дозы), либо отрицательного ПЦР-теста.

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ученые НАНУ новости Украины коронавирус в Украине
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