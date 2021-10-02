Укрзализныця угодила в громкий скандал с "бездомными" пассажирами

Укрзализныця угодила в новый скандал / Facebook/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця попала в новый громкий скандал - в компании продали билеты на поезд в вагоны, которых не было. Ситуация шокировала не только пассажиров, которые оказались "бездомными" с билетами, но и проводников поезда, вынужденных искать для них места.

"Вместо того, чтобы сесть на свои купленные места, мы почти до полуночи сидели с чемоданами в ногах вместе с теми, у кого были билеты в другом вагоне. Далее нас устроили спать на какие-то рандомные чужие места. Сказали, что все ок, никого не будет, потому что вроде бы продажу билетов на этот поезд остановили и это не раскупленные билеты. Ну Ок. Мы легли, но чувство, что ночь будет длинной, нас не покидало", – рассказал пострадавший от менеджмента УЗ журналист и ведущий Дмитрий Пальчиков в Facebook.

"В половине второго пришли люди и сказали, что это их места. И это реально были их места", – добавил он.

Пальчиков объяснил, что после того, как пассажиры выразили свое "несогласие с ситуацией", главная по поезду "пристроила" их окончательно. Однако журналист так и не смог понять, как могла сложиться такая ситуация и "как это вообще реально?".

"УЗ имеет мою почту, потому что туда приходят билеты. Почему мне не передать апдейты? Хоть что-то?" – заметил Пальчиков.

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В компании вроде причиной такой ситуации назвали обвал грунта, однако он случился еще 23 сентября, тогда как поездка состоялась 2 октября.

"За более чем неделю можно было что-то придумать лучшее, чем продать билеты и не дать четыре вагона", – подчеркнул журналист.

Кроме того, интересовали его и другие вопросы, такие как: "Почему проводники ничего не знали? Они тупо сами офигели" и "Чего стоит достоинство пассажира для УЗ?".

Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета – 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.