"Нечем дышать": известная актриса возмутилась "сервисом" от "Укрзализныци" и показала фото

Актриса Римма Зюбина возмутилась курильщиками в поезде "Интерсити" / Фото: Facebook

Известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

На своей странице в Facebook Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета – 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.

Отдельно она возмутилась курением в тамбурах, которое практикуют некоторые пассажиры.

"За несколько часов нечем дышать в середине вагона. Проводники отвечают, что они не полиция и штрафовать не могут. Может штрафы повысить? На эти деньги можно было бы оборудовать вагоны", – написала Римма Зыбина.

В Укрзализныце извинились за сложившуюся ситуацию

В комментариях к посту на жалобы актрисы отреагировала "Укрзализныця", объяснив замену вагона "техническими причинами". "По техническим причинам один из вагонов был заменен в депо, поэтому приносим извинения", – сказано в ответе перевозчика.

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В "Укрзализныце" также осудили бездействие начальника поезда касаемо курения в тамбуре вагона и попросили Зюбинe предоставить им более подробную информацию о поездке для полноценного расследования данного инцидента.

Меж тем в комментариях напомнили, что начальник поезда имеет право штрафовать курящих. Впрочем, некоторые пассажиры акцентировали на том, что этим нередко занимаются и сами проводники, которых замечают с сигаретами в тамбурах.

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Накануне пассажирка "Укрзализныци" заявила о попытке изнасилования в поезде: реакция проводницы ее поразила. Впоследствии в компании отреагировали на инцидент и пообещали разобраться.