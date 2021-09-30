"Нечем дышать": известная актриса возмутилась "сервисом" от "Укрзализныци" и показала фото

Римма Зюбина рассказала, как прошла ее почти восьмичасовая поездка из Херсона в Киев на поезде "Интерсити".
Известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.
На своей странице в Facebook Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета – 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.
Отдельно она возмутилась курением в тамбурах, которое практикуют некоторые пассажиры.
"За несколько часов нечем дышать в середине вагона. Проводники отвечают, что они не полиция и штрафовать не могут. Может штрафы повысить? На эти деньги можно было бы оборудовать вагоны", – написала Римма Зыбина.
В Укрзализныце извинились за сложившуюся ситуацию
В комментариях к посту на жалобы актрисы отреагировала "Укрзализныця", объяснив замену вагона "техническими причинами". "По техническим причинам один из вагонов был заменен в депо, поэтому приносим извинения", – сказано в ответе перевозчика.
В "Укрзализныце" также осудили бездействие начальника поезда касаемо курения в тамбуре вагона и попросили Зюбинe предоставить им более подробную информацию о поездке для полноценного расследования данного инцидента.
Меж тем в комментариях напомнили, что начальник поезда имеет право штрафовать курящих. Впрочем, некоторые пассажиры акцентировали на том, что этим нередко занимаются и сами проводники, которых замечают с сигаретами в тамбурах.
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Накануне пассажирка "Укрзализныци" заявила о попытке изнасилования в поезде: реакция проводницы ее поразила. Впоследствии в компании отреагировали на инцидент и пообещали разобраться.