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"Пытался расставить мне ноги": в поезде "Киев-Львов" чуть не изнасиловали женщину

29 сентября 2021, 13:12

Пассажирка рассказала о нападении в соцсетях.

вагон СВ
вагон СВ / УНИАН

​В поезде сообщением "Киев Пассажирский — Львов" пассажир СВ-купе пытался изнасиловать свою попутчицу. Об этом сама женщина рассказала в соцсети.

По словам пассажира Надежды Кушнир, она ехала в одном купе с незнакомым мужчиной. Сначала он рассказывал ей о жене и детях, дальше начал говорить какие-то глупости, потом разделся и показывал "отсутствие у себя пупка", пишет "ТСН."

"Я не знаю, почему я тогда не ушла из этого СВ, а просто сказала, что я не хочу и не буду. Далее он не затыкался, но не трогал меня, и только рассказывал, какая я дрянь и что у меня в жизни ни*** не получится. Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащил с меня одеяло, сам встал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться", — рассказывает пострадавшая.

По ее словам, спастись от изнасилования ей удалось громко закричав - мужчина растерялся, а она побежала к проводнице. Пассажирка заявила, что в итоге ее переселили к какому-то мужчине, который выкупил все св один.

Читайте также"Вы голенькие спите или переодеваетесь?": в поезде УЗ мужчина приставал к девушкам и распускал руки"Честно говоря, меня до сих пор трясет и тошнит, и я всю ночь не могла даже пошевелиться, боялась выйти из купе. Хорошо, что меня забрали с поезда и довезли домой и я жива-здорова", — говорит Надежда.

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В "Укрзалізниці" на происшествие отреагировали

Руководитель по коммуникациям пассажирского филиала УЗ Александр Шевченко попросил пассажирку уточнить детали поездки для проведения анализа действий сотрудников поездной бригады.

"У меня просьба дать детали поездки (рейс, дата, вагон, место), чтобы мы со своей стороны тоже провели разбор и проанализировали действия поездной бригады. Проводник, к сожалению, не может точно знать того, что происходит за закрытыми дверями купе, но в случае жалобы на домогательства он должен вызывать полицию на ближайшую станцию — такие случаи, к сожалению есть. Если билет Вашего соседа был электронный, мы его можем отследить и приложить к заявлению в полицию. Лишний раз попрошу вызвать в таких случаях полицию безотлагательно (через начальника поезда в идеале, прибудут до ближайшей станции, уже налажено взаимодействие), так гораздо больше шансов быстро и эффективно все уладить", — отметил Шевченко.

Ранее мы рассказывали, что на Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку. Копы подозревают, что к изнасилованию причастны два 15-летних и 14-летний подростки, которые живут в одном селе с потерпевшей.

Автор: Сергей Кущ
viber
Укрзализныця новости Украины
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