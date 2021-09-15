Тройное изнасилование: на Закарпатье несовершеннолетние надругались над подростком

На девушку напали трое подростков / rua.gr

Трагедия на Закарпатье. Там трое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку. Копы подозревают, что к изнасилованию причастны два 15-летних и 14-летний подростки, которые живут в одном селе с потерпевшей.

Как сообщает пресс-служба полиции, ужасный случай произошел 14 сентября.

"Сотрудники полиции Закарпатья оперативно установили группу несовершеннолетних ребят, которые причастны к изнасилованию 14-летней девочки. Следователи уже обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу", - указано в сообщении.

По словам копов, в полицию обратилась 63-летняя жительница с заявлением об изнасиловании своей 14-летней внучки.

Пострадавшей оказывается необходимая помощь, а следователи уже обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения - безальтернативного содержания под стражей.

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По делу открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции этой статьи, виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области будут судить троих молодых людей за изнасилование и оставление в опасности 16-летнюю девушку. Погибшей оказалась их подруга.

Также ранее в Херсонской области мужчина изнасиловал 12-летнюю внучку своей сожительницы. Он заманил ее в авто, отвез за пределы населенного пункта и надругался. Свой телефон и телефон девочки мужчина заранее выключил в целях конспирации.