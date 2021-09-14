Изнасиловали и вывезли за село: под Полтавой судят знакомых погибшей 16-летней девушки

На Полтавщине 16-летняя девушка умерла после изнасилования / Скриншот

В Полтавской области будут судить троих молодых людей за изнасилование и оставление в опасности 16-летнюю девушку.

На скамье подсудимых оказалось трое подростков. Погибшей оказалась их подруга, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Полтавской области.

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Обвинительный акт в суд направлен прокуратурой в отношении 15-летнего жителя Кременчугского района, которому инкриминируют изнасилование 16-летней девушки.

Кроме того, будут судить 20-летнего юношу и 17-летнюю девушку из г. Горишные Плавни. Их обвиняют в несообщении об опасном для жизни состоянии ребенка в скорую. Из-за чего девушка умерла в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.

В то же время юноша обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность и подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению действий сексуального характера (ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 152 УК Украины).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсонской области мужчина изнасиловал 12-летнюю внучку своей сожительницы. Он заманил ее в авто, отвез за пределы населенного пункта и надругался. Свой телефон и телефон девочки мужчина заранее выключил в целях конспирации.

Правоохранители отработали все возможные версии событий и установили, что несколько часов назад ребенок самостоятельно сел в автомобиль, который принадлежит сожителю бабушки. Также установили, что мужчина ранее был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности.