15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела: новые детали трагедии на Полтавщине

Мария Бондаренко переехала к бабушке, потому что отчим к ней приставал / скриншот

В конце апреля в селе Бреусовка на Полтавщине нашли тело девушки – 16-летней Марии Бондаренко. Ее выбросили на обочину подруга и трое парней. Маша была жестоко изнасилована, в том числе и в извращенной форме. Что касается причины смерти, то по результатам судмедэкспертизы, девушка скончалась в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии. При этом был шанс спасти девочку, если бы не равнодушие ее друзей. СМИ выяснили новые подробности этой ужасной истории.

По словам соседей, девочка росла без отца, он бросил ее 17-летнюю мать сразу после рождения ребенка. Спустя время женщина родила еще двоих детей, а несколько лет назад стала жить с мужчиной. Якобы из-за него Мария переехала к бабушке. Девочка рассказывала, что отчим к ней приставал, передает Obozrevatel.

Прошлым летом Мария поступила в Кобелякский аграрный лицей. Там же познакомилась с Наташей, с которой девушки жили в одном общежитии.

29 апреля Маше позвонила подруга по лицею и позвала в гости. Обе девушки из-за карантина находились не в общежитии, а в Бреусовке. В этот вечер к Наталье и ее 20-летнему парню Станиславу пришли его младший брат - 15-летний Артем - и такого же возраста его друг Владислав.

В показаниях уже после смерти Марии Бондаренко фигуранты утверждали, что до того, как Маша стала с ними пить, она уже где-то "сильно употребляла". Однако это маловероятно, поскольку девочка пришла к подруге из дома бабушки.

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Когда алкоголь закончился, Мария с Владиславом съездили на велосипеде в магазин. Спустя время девочка снова отправилась туда, но уже с Артемом. Во время дачи показаний парень заявил, что по дороге она упала и сильно ударилась.

"Подросток заявил, что взял ее на руки и отнес сначала к магазину, но подумал, что ее увидят выпившей и решил отнести за здание поблизости. Затем отправился за братом и друзьями, чтобы они помогли. В итоге вместе с Владиславом они дотащили Машу до дома ее подруги, но почему-то решили положить девушку на заднее сиденье автомобиля Станислава. 15-летние парни посидели минут 10 в автомобиле, а затем Владислав отправил друга в дом. Сказал, что, мол, сам побудет с девушкой, которая якобы крепко спала", – рассказал собеседник издания.

На следующее утро Артем предложил Владу проверить, как там Маша. Когда парни открыли машину, то увидели, что у девушки синие губы. Ее пытались "разбудить", но она уже была мертва.

Артем со своим старшим братом якобы хотели вызвать полицию, но Владислав заявил, что этого делать нельзя, так как у него был "секс с Машей".

"А потом, по словам двух фигурантов, Влад заявил, что надо вывезти тело и избавиться от него, а если братья откажутся, то он заявит правоохранителям, что они – соучастники, и тоже "занимались с ней сексом", – рассказал источник.

В итоге в машину к мертвой девушке сели ее насильник Владислав, а также Станислав, Артем и ее подруга Наталья. Они выехали за село и выбросили тело из машины на обочину. Позже тело Маши случайно обнаружил местный тракторист.

Потом, как ни в чем ни бывало, все занялись своими делами. Артем поехал к бабушке в соседнее село, его старший брат Станислав с Наташей принялись высаживать арахис на ее огороде. А Влад, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, стал отмывать машину старшего друга от следов преступления.

На данный момент под стражей находятся двое подозреваемых - 15-летний насильник и его 20-летний друг, которому вменяют подстрекательство к изнасилованию несовершеннолетней, неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшем смерть потерпевшего, и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Суд должен избрать меру пресечения и 17-летней Наталье, которой накануне объявили о подозрении. По мнению следствия, она также не оказала помощь несовершеннолетней подруге, когда та находилась в опасном для жизни состоянии.

Четвертому участнику трагических событий нельзя предъявить обвинение, поскольку он несовершеннолетний. За неоказание помощи уголовная ответственность наступает с 16 лет, а Артему еще пятнадцать.

Как сообщал Главред, на похоронах погибшей в селе Бреусовка Полтавской области 16-летней Марии произошел скандал. Возмущенные жители села, не поверившие заявлениям правоохранителям о ненасильственной смерти, хотели отправить гроб с телом покойной назад в кременчугский морг, где был сделан вывод о причине ее смерти.

То, что увидели люди собственными глазами, никак не вязалось с тем, что написал судмедэксперт в официальном документе. Как рассказала местная жительница, никто в селе не поверил, что причиной смерти молодой девушки стало алкогольное отравление. Потому что у девушки были синяки по всему телу, царапины, сломаны пальцы и нос, гематомы на лбу и локтях. Следы асфиксии на шее справа и сзади на затылке указывали на то, что ее душили.