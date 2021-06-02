Изнасиловали и выбросили умирать: появились резонансные детали трагедии на Полтавщине

Изнасилование на Полтавщине завершилось трагедией / rua.gr

30 апреля на Полтавщине на обочине местной дороги возле села Бреусовка нашли 16-летнюю девушку. Как оказалось, девушка была изнасилованной и мертвой.

Погибшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они вместе употребляли спиртные напитки.

Одному из 15-летних юношей, жителю Козельщинской территориальной общины, на первых этапах следствия уже вручили подозрение в изнасиловании 16-летней девушки. Его взяли под стражу.

Во вторник, 1 июня, полиция сообщила, что еще одному 20-летнему парню объявили подозрение за подстрекательство к изнасилованию и неоказании помощи девушке, которая была в опасном для жизни состоянии.

2 июня, Полтавская областная прокуратура сообщила, что юноше избрана мера пресечения - домашний арест с 22:00 до 6:00 часов.

Где в момент преступления были еще двое членов компании, — 15-летний юноша и 17-летняя девушка, сейчас в полиции не разглашают.

"Это материалы досудебного расследования и имеют статус тайны досудебного следствия. Кто там где был причастен, где стоял, — я не следователь и не могу таких деталей вам сообщить, потому что это будет должностным преступлением. Все, что согласовано со следствием и все, что можно подать на сегодняшний день, я вам сообщил. В дальнейшем работа продолжается", — сообщил пресс-секретарь полиции Полтавщины Юрий Сулаев, передает ТСН.

Что известно о погибшей 16-летней девушки

Девушка училась в Кобыляцком аграрном лицее и приехала на выходные к бабушке и дедушке. Вечером ей позвонила однокурсница и пригласила в гости.

Подруга тоже гостила в соседнем доме на соседней улице, вместе с ней было трое ребят из другого села. После похода в гости 16-летняя девушка домой не вернулась.

Уже утром возле дороги ее нашел мертвой тракторист. Правоохранители выяснили, что уже мертвую девушку отвезли за село и там бросили. На ее теле обнаружили синяки и травмы, которые местные начали фотографировать. В версию ее смерти жители села неохотно верят и считают, что девушку избили и изнасиловали, передает НТН.

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В пресс-службе полиции, но говорят, что телесные повреждения девушки не связанные с причиной ее смерти. В официальном заключении судебно-медицинского эксперта указано, что девушка умерла в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.

Употребляли спиртные напитки

Водку потерпевшая вместе с 15-летним юношей из компании приобрели у местной 39-летней местной жительницы. За продажу алкоголя несовершеннолетним женщину уже привлекли к административной ответственности.

В целом же следователи полиции расследуют дело по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152),

неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии (ч. 3 ст. 136),

подстрекательство другого соучастника к совершению изнасилования (ч. 4 статьи 27 ч. 3 ст. 152),

вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (ч. 1 статьи 304).

"Все будет подробно проверено, будет тщательно установлена степень вины каждого лица и соответственно каждый понесет ответственность в мере того, что он сделал", — подытожили в пресс-службе полиции Полтавщины.

Как ранее сообщал Главред, в марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.

Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.

14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.