Изнасиловали и бросили у дороги: под Полтавой 16-летняя девушка умерла после издевательства

Подростки изнасиловали и бросили на дороге девушку / Фото: Pixabay

20-летнего жителя Кременчугского района в Полтавской области подозревают в подстрекательстве к изнасилованию девушки. Как сообщили в полиции, он также не оказал помощи лицу, которое было в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть.

Тело девушки обнаружили 30 апреля на обочине дороги в селе Бреусовка местные жители. По предварительной информации следствия, накануне вечером потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они вместе употребляли спиртные напитки.

В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинским экспертом Кременчугского бюро СМЭ указано, что она умерла в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.

Однако, заподозрили и изнасилование девушки. Тогда же одному из 15-летних юношей на первых этапах следствия было вручено подозрение в изнасиловании 16-летней девушки. А 7 мая суд Полтавской области избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

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Сегодня, 1 июня, следователь сообщил 20-летнему местному жителю о подозрении в совершении подстрекательства к изнасилованию несовершеннолетней девушки.

"Также за неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшей, и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Это уже второй фигурант из компании, в которой отдыхала потерпевшая, кому следователи сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.

Следователями согласовано ходатайство об избрании меры пресечения для 20-летнего подозреваемого и направлено его в Комсомольский городской суд для рассмотрения.

На данный момент следователи полиции осуществляют расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152),

неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если это деяние повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 136),

подстрекательство другого соучастника к совершению изнасилования (ч. 4 статьи 27 ч. 3 ст. 152),

вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (ч. 1 статьи 304) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские также установили лицо, продавшее водку несовершеннолетнему из компании, в которой отдыхала умершая 16-летняя девушка. Относительно 39-летней местной женщины составлен административный протокол по части 3 статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Как ранее сообщал Главред, в марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.

Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.

14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.