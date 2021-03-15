Подозреваемый в убийстве девочки на Херсонщине сидел за изнасилование

Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой сидел за изнасилование / Нацполиция

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой. Им оказался 52-летний местный житель. Имя возможного убийцы полиция пока не называет. Местные жители говорят, что мужчина ранее судимый, срок за изнасилование отбывал в России. Мать девочки его знала.

Вероятный убийца Маши Борисовой, находясь в своем доме ждал, что его придут арестовывать. В тот момент, когда хоронили девочку, он порезал себе вены. Однако подоспевшие полицейские оказали подозреваемому первую медицинскую помощь, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

Волонтер Екатерина Головачева, которая принимала участие в поисках пропавшей девочки, приоткрыла тайну и рассказала о личности подозреваемого, пишут Факты.

"У меня были подозрения, что это может быть он. Он ранее судимый за изнасилование. В поисках девочки вместе с местными он не участвовал. Что-то мне подсказывало, что это он", - высказалась она в одном из комментариев в фейсбуке.

Хотя в селе Счастливое не все верят, что убийцей может быть именно тот, кого задержали.

"Мужик мог порезать себе вены, так как из села. Да ещё и с такой статьей. Он хотел покончить с собой, чтобы не посадили. Ведь за изнасилование детей, а, тем более, за убийство — на зоне не сладко", — написал в ответ там же некто Роман Леонидович.

В то же время местное издание Новый день со ссылкой на местных жителей сообщило, что мужчина, который хотел добровольно уйти из жизни, ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, наказание отбывал в России.

"Источник среди местных жителей уверяет, что самоубийство хотел совершить ранее судимый, причем за изнасилование, срок вроде отбывал в России. Якобы этот человек посетил похороны и побывал в квартире, где стоял гроб с телом ребенка. Вернувшись домой, в одной из двухэтажек, взял лезвие и перерезал себе вены", - отметили в издании.

Также журналисты издания со ссылкой на источник рассказали, что задержанный был знаком с мамой девочки.

"Изнасилование и убийство ребенка инкриминируют именно тому человеку, который пытался порезать вены. Он пришел на похороны к ребенку, а вернувшись домой, попытался покончить с собой. Довести намерение до конца ему не дали оперативники, которые выследили подозрительную личность. Фигурант ранее был осужден, а именно за изнасилование. Инсайдер отмечает, что он знаком с матерью убитого ребенка", - сообщили в издании.

Отметим, на 15 марта назначен брифинг в полиции, где мы сможем получить ответы на многие вопросы по этому делу.

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