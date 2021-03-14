Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области

В Офисе генпрокурора сообщили подробности резонансного дела.
Задержан 52-летний подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области.
Его уже взяли под стражу, сообщила начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко в Facebook.
"Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - рассказала она.
Представитель ОГП добавила, что подозреваемый задержан благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области подозреваемый установлен по "горячим следам" - через двое суток после обнаружения тела ребенка.
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Убийство Маши Борисовой в Херсонской области:
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- Однако пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего - не исключая, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
- 11 марта полицейские обнаружили в селе Счастливом бездыханное тело школьницы Марии Борисовой.
Автор: Алексей Тычина