Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области

Маша Борисова / Нацполиция

Задержан 52-летний подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области.

Его уже взяли под стражу, сообщила начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко в Facebook.

"Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - рассказала она.

Представитель ОГП добавила, что подозреваемый задержан благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области подозреваемый установлен по "горячим следам" - через двое суток после обнаружения тела ребенка.

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Убийство Маши Борисовой в Херсонской области: