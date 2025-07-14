Идеальное время для рекордного урожая: когда можно пересаживать клубнику летом

Можно ли рассаживать клубнику в июле - нужно ли обрезать корни у клубники при пересадке.

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Когда лучше сажать клубнику летом / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

Оптимальные сроки пересадки

Как правильно пересадить клубнику на новое место

Что добавить в лунку при пересадке клубники

Клубнику можно пересаживать с весны до начала осени — оптимальные месяцы: апрель, июль, август и сентябрь.

При выборе срока важно учитывать климатические особенности региона, температуру почвы и погодные условия, говорится в материале Главреда.

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Оптимальные сроки пересадки

Летняя пересадка проводится в июле или августе — примерно через две недели после окончания плодоношения. Лучшее время — пасмурный день с температурой воздуха около +25 °C. При пересадке в июле растения успевают укорениться, заложить цветочные почки в августе и дать урожай уже на следующий сезон.

Август — вполне подходящее время для пересадки, особенно если вы не хотите откладывать работу до осени или следующей весны. Пересаживать кусты можно начиная с конца июля и в течение всего августа.

/ Главред

Как правильно пересадить клубнику на новое место

Осенью пересадку начинают с разметки грядки. Далее:

Выкопайте посадочные лунки в заранее определённых местах.

На дно каждой лунки насыпьте немного песка для дренажа.

Поместите куст в лунку, расправив корни, и присыпьте почвенной смесью так, чтобы сердцевина (точка роста) была чуть выше уровня земли.

Аккуратно полейте теплой, отстоявшейся водой.

Что добавить в лунку при пересадке клубники

Для лучшего укоренения и питания растений в посадочные ямки можно добавить:

перегной или компост;

золу древесную (как источник калия);

яичную скорлупу (для кальция);

луковую шелуху (обладает антисептическими свойствами);

сушёные бархатцы (отпугивают вредителей).

Эти добавки помогут укрепить иммунитет растений и обеспечат их полезными веществами.

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