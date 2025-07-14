Идеальное время для рекордного урожая: когда можно пересаживать клубнику летом

Вы узнаете:
- Оптимальные сроки пересадки
- Как правильно пересадить клубнику на новое место
- Что добавить в лунку при пересадке клубники
Клубнику можно пересаживать с весны до начала осени — оптимальные месяцы: апрель, июль, август и сентябрь.
При выборе срока важно учитывать климатические особенности региона, температуру почвы и погодные условия, говорится в материале Главреда.
Оптимальные сроки пересадки
Летняя пересадка проводится в июле или августе — примерно через две недели после окончания плодоношения. Лучшее время — пасмурный день с температурой воздуха около +25 °C. При пересадке в июле растения успевают укорениться, заложить цветочные почки в августе и дать урожай уже на следующий сезон.
Август — вполне подходящее время для пересадки, особенно если вы не хотите откладывать работу до осени или следующей весны. Пересаживать кусты можно начиная с конца июля и в течение всего августа.
Как правильно пересадить клубнику на новое место
Осенью пересадку начинают с разметки грядки. Далее:
- Выкопайте посадочные лунки в заранее определённых местах.
- На дно каждой лунки насыпьте немного песка для дренажа.
- Поместите куст в лунку, расправив корни, и присыпьте почвенной смесью так, чтобы сердцевина (точка роста) была чуть выше уровня земли.
- Аккуратно полейте теплой, отстоявшейся водой.
Что добавить в лунку при пересадке клубники
Для лучшего укоренения и питания растений в посадочные ямки можно добавить:
- перегной или компост;
- золу древесную (как источник калия);
- яичную скорлупу (для кальция);
- луковую шелуху (обладает антисептическими свойствами);
- сушёные бархатцы (отпугивают вредителей).
Эти добавки помогут укрепить иммунитет растений и обеспечат их полезными веществами.
Смотрите видео - клубника будет большая и сладкая:
В этом видео на канале Корисне TV эксперты рассказали, как получить большой и сладкий урожай клубники. Эти пять простых правил выращивания клубники помогут даже начинающему получить большой урожай клубники.
Смотрите видео "Клубника будет большая и сладкая придерживаюсь только этих простых правил".
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Об источнике: КориснеTV
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