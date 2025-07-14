Чем быстро отмыть золотые украшения: простой, но очень эффективный способ

Вы узнаете:
- Как почистить золото с помощью средства Fairy
- Как вернуть блеск золоту
- Как золото чистят профессионалы
- Чем не стоит чистить золотые украшения
Каждому драгоценному металлу свойственны свои причины внешних изменений. У золота, например, потускнение и изменение оттенка чаще всего связаны с легирующими добавками, которые придают ему твёрдость.
Эти примеси окисляются, образуя на поверхности изделия плёнку, к которой легко прилипает пыль, говорится в материале Главреда.
результате украшение становится тусклым и тёмным. Этот процесс усиливается под воздействием высокой температуры — например, если носить украшения под прямыми солнечными лучами или во время мытья посуды.
Как почистить золото с помощью средства Fairy
- Приготовьте раствор: смешайте 200 мл воды, по одной чайной ложке средства "Фейри" и нашатырного спирта, а также 40 мл перекиси водорода.
- Погрузите золотое изделие в получившуюся смесь на 10–20 минут.
- После этого промойте украшение под проточной водой.
- Высушите и аккуратно отполируйте мягкой тканью — лучше всего из микрофибры, фетра или фланели.
Как вернуть блеск золоту
Чтобы освежить внешний вид украшения, можно использовать уксусный раствор .Смешайте в равных частях воду и 9% столовый уксус. Поместите изделие в раствор на 5–10 минут, затем тщательно промойте под тёплой водой и вытрите мягкой тканью до блеска.
Как золото чистят профессионалы
В ювелирных мастерских для чистки золота применяют ультразвук. Украшения помещаются в специальные ванны с очищающим раствором, где под действием ультразвуковых волн удаляются загрязнения даже в труднодоступных местах.
Как ювелиры полируют золото
Для полировки применяются различные составы — от специализированных чистящих средств до обычной соды, щелочей и мела. Каждый мастер выбирает свой способ, подходящий под конкретную задачу. Иногда используется один метод, а иногда сразу несколько, поочерёдно.
Чем не стоит чистить золотые украшения
Зубная паста: содержит абразивные частицы, способные поцарапать металл.
Уксус: допустим только для желтого золота без вставок, иначе может повредить камни или покрытие.
Паста ГОИ: хоть она и может вернуть блеск, но при неосторожном применении легко оставить царапины.
Сода в порошке: при трении её кристаллы тоже могут поцарапать поверхность изделия.
Смотрите видео - как чистить ювелирные украшения:
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Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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