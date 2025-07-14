Чем быстро отмыть золотые украшения: простой, но очень эффективный способ

Как почистить золотые украшения в домашних условиях быстро и эффективно - чем нельзя чистить золото.

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Как почистить золотые украшения в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/anomalnaya, Pixabay/veerchudasama007

Вы узнаете:

Как почистить золото с помощью средства Fairy

Как вернуть блеск золоту

Как золото чистят профессионалы

Чем не стоит чистить золотые украшения

Каждому драгоценному металлу свойственны свои причины внешних изменений. У золота, например, потускнение и изменение оттенка чаще всего связаны с легирующими добавками, которые придают ему твёрдость.

Эти примеси окисляются, образуя на поверхности изделия плёнку, к которой легко прилипает пыль, говорится в материале Главреда.

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результате украшение становится тусклым и тёмным. Этот процесс усиливается под воздействием высокой температуры — например, если носить украшения под прямыми солнечными лучами или во время мытья посуды.

Как почистить золото с помощью средства Fairy

Приготовьте раствор: смешайте 200 мл воды, по одной чайной ложке средства "Фейри" и нашатырного спирта, а также 40 мл перекиси водорода.

Погрузите золотое изделие в получившуюся смесь на 10–20 минут.

После этого промойте украшение под проточной водой.

Высушите и аккуратно отполируйте мягкой тканью — лучше всего из микрофибры, фетра или фланели.

Как вернуть блеск золоту

Чтобы освежить внешний вид украшения, можно использовать уксусный раствор .Смешайте в равных частях воду и 9% столовый уксус. Поместите изделие в раствор на 5–10 минут, затем тщательно промойте под тёплой водой и вытрите мягкой тканью до блеска.

Как золото чистят профессионалы

В ювелирных мастерских для чистки золота применяют ультразвук. Украшения помещаются в специальные ванны с очищающим раствором, где под действием ультразвуковых волн удаляются загрязнения даже в труднодоступных местах.

/ Инфографика Главред

Как ювелиры полируют золото

Для полировки применяются различные составы — от специализированных чистящих средств до обычной соды, щелочей и мела. Каждый мастер выбирает свой способ, подходящий под конкретную задачу. Иногда используется один метод, а иногда сразу несколько, поочерёдно.

Чем не стоит чистить золотые украшения

Зубная паста: содержит абразивные частицы, способные поцарапать металл.

Уксус: допустим только для желтого золота без вставок, иначе может повредить камни или покрытие.

Паста ГОИ: хоть она и может вернуть блеск, но при неосторожном применении легко оставить царапины.

Сода в порошке: при трении её кристаллы тоже могут поцарапать поверхность изделия.

Смотрите видео - как чистить ювелирные украшения:

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Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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