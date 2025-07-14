50 тыс. грн за рождение ребенка в Украине: Кабмин озвучил важное решение

Единовременная выплата при рождении ребенка вырастет с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн.

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Что получат родители новорожденных/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/Denys_Smyhal

Коротко:

Принят закон об усилении помощи семьям до и после рождения ребенка

Закон повышает единовременную выплату при рождении ребенка до 50 тысяч гривен

В Украине был принят новый законопроект, направленный на поддержку семей в период до и после рождения ребенка. Документ предусматривает введение единовременной выплаты в размере 50 тысяч гривен после рождения малыша. Кроме этого, планируется запуск инициативы под названием "еЯсла". Об этом официально сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Закон предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн. Существенно увеличиваем выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1000 гривен, а после принятия закона будет составлять 7 тысяч грн в месяц", - рассказал он. видео дня

Кроме того, планируется, что один из родителей или законный опекун получит ежемесячную финансовую помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года. Конкретная сумма этой помощи будет определена Кабинетом Министров отдельным решением.

Еще одним важным элементом реформы станет внедрение программы "еЯсли".

"После того, как ребенку исполнится один год родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет. Если они выберут первый вариант, государство ежемесячно будет платить 8 тысяч грн. В случае избрания второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша", - пояснил глава правительства.

Также в Украине продолжает действовать программа "Пакет малыша", которая остается доступной в двух форматах:

как набор вещей для младенца;

как денежная компенсация, размер которой превышает 7,5 тысячи гривен.

Другие выплаты украинцам - что известно

Также некоторые пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты. В одной из общин утвержден обновленный механизм предоставления ежемесячных стипендий гражданам почтенного возраста.

Кроме этого, люди с инвалидностью получат денежную помощь. Выплаты предусмотрены для некоторых категорий граждан, пострадавших от войны и получивших инвалидность.

В то же время одна из стран Европы "урежет" помощь украинским беженцам. Речь идет о таких, которые приехали и будут обращаться за получением временной защиты после 1 апреля 2025 года.

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Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

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