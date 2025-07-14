Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищник

В лесу грибы могут "охотиться" прямо под нашими ногами.

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Гриб-хищник в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой гриб называют хищником

Из-за чего он получил такое название

Почти все хотят найти в лесу белый гриб. Он славится своим изысканным вкусом и ароматом. Однако, этот гриб также скрывает один секрет.

Главред решил разобраться, чем особенный белый гриб.

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Интересные факты о белом грибе

Автор канала Характерник на YouTube рассказал, что белый гриб - это не просто еда, а еще и "хищник".

"Белый гриб - король леса, все его любят за вкус. Но разве его можно назвать хищником?", - подчеркнул он.

Мужчина заметил, то, что мы собираем - это лишь плодовое тело, а настоящий гриб - это гигантская подземная сеть.

По его словам, она оплетает корни деревьев, помогает им пить воду, делится минералами и даже предупреждает об опасности. Поэтому грибы соединяют лес в единую нервную систему.

"А почему я назвал их хищниками? Конечно, если так можно сказать. Дело в том, что грибы выделяют токсины, которые парализуют микроскопических червей, а затем питаются их питательными веществами. Так в лесу под нашими ногами грибы охотятся. Без глаз и зубов, но эффективно", - подчеркнул автор видео.

Мужчина также добавил, что часто говорят, что гриб сам решает, кому показаться в лесу.

Гриб-хищник в Украине - видео:

Летний календарь грибника / Инфографика: Главред

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Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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