Когда начинается грибной сезон: как и когда собирать грибы правильно

Грибной календарь, советы по сбору и влияние погоды на рост грибов

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Какая погода для грибов? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какая погода для грибов

Сколько дней после дождя растут грибы после дождя

Когда начинается сезон грибов

Первые сборы грибов, в зависимости от погодных условий, могут быть в августе, июле или в июне. Белые грибы чаще всего появляются в конце августа, однако чаще всего - во второй половине сентября.

Рост грибов не зависит от лунного календаря, а лишь от погоды. Оно также не зависит и от времени суток. Подробнее о грибном сезоне расскажет Главред.

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Когда начинается сезон грибов

В июне можно собирать белые грибы, подберезовики, маслята, лисички, шампиньоны и сыроежки. в июле к этому списку добавляются еще грузди и опята. в августе - сентябре появляются еще и рыжики.В октябре можно собирать белые грибы, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, сыроежки, опята и грузди.Ноябрь завершает грибной сезон - в этом месяце еще можно собирать опята, вешенки и трюфели.

Сколько растут грибы после дождя

Как рассказывают на канале "Наш сезон", грибы вырастают полностью до большого размера за одну неделю, ежедневно добавляя по 1-1,5 сантиметра. Поскольку грибы очень любят влагу, то после дождя они растут вдвое быстрее.

Если шел продолжительный дождь, который оставил после себя туманы и пасмурную погоду, а температура воздуха при этом не превышала 30 градусов, то уже на следующий день можно отправляться на "тихую охоту".

Медленнее всего растет лисичка - она может расти до двух недель, а без дождей за это время может высохнуть вообще. Также медленно растет белый гриб, однако он питательнее большинства других и намного их крупнее. За сутки он способен прибавить 20-35 граммов в весе.

Маслята вырастают за сутки после дождя, а если погода сухая - даже нет смысла выходить на их поиски. Лучшее время для сбора - конец августа и начало сентября.

Как правильно собирать грибы

Первое и самое главное правило: нужно собирать только хорошо знакомые вам грибы. Если вы не уверены - лучше их не брать.

Никогда не пробуйте грибы на вкус или на запах, даже в том случае, если вы уверены, что они съедобны.

Не стоит брать грибы, которые у основания ножки имеют белый мешочек - пустое, кубообразное утолщение.

Не берите перезревшие, увядшие, испорченные и поврежденные грибы, поскольку они быстро накапливают опасные ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление.

Когда собираете грибы, не стоит их срывать: если вы вырвете их с корешком, то в следующем году на этом месте грибов не будет, потому что вы повредите грибницу. Необходимо осторожно срезать гриб ножом у основания ножки, а трубчатые нужно выкручивать из грибницы.

Перед тем как положить гриб в корзину, очищайте его от земли, мусора и листьев. Укладывать нужно шляпками вниз или боком. Трубчатые грибы - вместе с ножкой, а пластинчатые - обрезать до длины 2-3 сантиметра.

Бесполезно искать грибы в высокой траве, густой чаще и сильно затененных местах.

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