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"Ни за что не ешьте их": садовод рассказал, почему на огороде растут грибы

Анна Косик
25 июня 2024, 12:49
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Грибы достаточно дорогой продукт, однако не всегда желательный для садоводов возле дома. Как бороться с грибами на садовом участке рассказал опытный эксперт.
Грибы на огороде
Какие грибы растут на участке / Коллаж: Главред, фото: скрины с видео

Часто возле дома можно заметить появление грибницы вблизи кустов или огорода. На первый взгляд это хорошая возможность собрать впоследствии урожай, но на самом деле такие грибы не самые лучшие для употребления.

Садовник под ником MIgardener на своем YouTube-канале рассказал, что на самом деле грибы, которые вырастают на огороде в основном являются паразитирующими. И хоть отдельные виды согласно справочникам можно употреблять в пищу, садовод не рекомендует этого делать.

Какие грибы растут на участке

MIgardener выделил основные виды грибов, встречающихся на огороде или участке возле дома. Это навозник чернильный, фулиго желтый, зомби мухомор и садовые грибы, растущие по деревьям.

видео дня

Автор канала отмечает, что эти грибы нельзя готовить и есть, ведь вы не можете быть полностью уверены в их качестве. Относительно того, эти грибы можно считать хорошими или плохими он говорит, что все зависит в первую очередь от сезона.

Если вы видите грибы на вашем участке в жаркое время - скорее всего, это плохие грибы, а ваша почва перенасыщена водой. Когда температура более умеренная наоборот - грибы растут из-за того, что почва хорошо насыщена органическими веществами.

Как бороться с грибами на садовом участке

Для того, чтобы избавиться от грибов на участке нужно лишить их основных источников развития - влаги и питательных веществ. Поэтому стоит на некоторых время прекратить подкормку земли органическими удобрениями. На этот период можно заменить их минеральными смесями.

Кто такой MIgardener?

MIgardener - иностранный блогер-садовод, рассказывающий о лайфхаках и советах, как заниматься садом и огородом проще и эффективнее. У автора есть рубрики об органическом садоводстве, приусадебном хозяйстве, фермерстве, здоровых рецептах и многом другом. Канал на YouTube насчитывает более миллиона подписчиков.

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