Срезать категорически нельзя: топ-грибник рассказал, как правильно собирать грибы

Многие считают, что нужно собирать грибы методом их срезания, однако, профессиональные грибники это опровергают. Главред выяснил, как правильно собирать грибы.

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Как правильно собирать грибы - как лучше срезать грибы или выкручивать / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Сезон грибов в Украине зависит от погодных условий и вида грибов. Обычно грибной сезон начинается весной и продолжается до поздней осени. Однако, многие грибники до сих пор спорят о том, как правильно собирать грибы: методом срезания или выкручивания. О том, как правильно собирать грибы, чтобы не повредить грибницу в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал опытный грибник Сергей Пантюк.

Как правильно собирать грибы, чтобы не повредить грибницу

Грибник отмечает, что для того, чтобы собрать гриб необходимо сначала расчистить корни пальцами.

"Берем гриб за низ, пробуем его корень. Впоследствии выкручиваем", - указывает он.

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Почему нельзя срезать грибы ножом

По его словам, грибы не рекомендуется срезать ножом по 2 главным причинам.

"Во-первых, теряется значительная часть гриба - это чисто практическое. А во-вторых, часть гриба в земле начинает гнить, а это разрушает грибницу", - добавляет Сергей Пантюк.

Смотрите видео о том, почему нельзя срезать грибы ножом:

Почему нельзя вырывать грибы с корнем

Если вырывать грибы с корнем, то существует риск повредить и саму грибницу. Корень гриба - мицелий - находится под землей, и именно из мицелия гриб разрастается.

Грибник Андрей Агеенко в своем видео для Tik-Tok отмечает, что даже в наши дни до сих пор люди верят в такую байку, что нужно грибы обязательно срезать ножом, однако, это не правда.

Что известно об Андрее Агеенко Андрей Агеенко - грибник, рыбак, природолюб, блогер. Автор личного канала на Tik-Tok, за которым следят почти 3 тысяч пользователей, где он делится интересными советами по рыбалке, сбору грибов и других активностей на свежем воздухе.

"Вопрос в том, что наукой давно доказано, что мицелий находится под землей, а гриб является плодовым телом. И не важно, выкрутите вы его или срежете. Это не вредит грибнице", - отметил он.

Смотрите видео о том, как правильно собирать грибы чтобы не повредить грибницу:

Зачем стучать по грибам

Постукивая по шляпке гриба, грибники проверяют его на наличие червей и повреждений. При этом возникает легкая вибрация, которая может вызвать движение червей в случае их наличия, что становится заметным. Этот способ помогает избежать сбора поврежденных или червивых грибов, которые могут быть менее пригодными для потребления и сохранения.

Кроме того, этот метод позволяет грибникам оценить твердое состояние шляпки. Свежий гриб обычно имеет плотную и упругую шляпку, в то время, как старый или испорченный может быть мягким и пористым. Таким образом, стучание по шляпке помогает определить свежесть и качество гриба.

Летний календарь грибника / Инфографика: Главред

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