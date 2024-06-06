Грибной сезон уже 'на носу': когда появляются первые маслята

Маслята - одни из самых любимых грибов украинцев, которые густо растут в лесах нашей страны. Они вкусны в любом виде: жареные, тушеные, маринованные, маринованные. К тому же, это очень удобные грибы, поскольку растут целыми колониями. Если вы наткнулись на нужное место, то за 15-20 минут легко насобираете полную корзину. Поэтому любители "тихой охоты" должны знать когда начинается сезон маслят.
Когда появляются первые маслята в Украине
Сезон сбора маслят начинается в конце июня и заканчивается только в октябре. Однако, стоит сказать, что в середине лета довольно сложно встретить гриб, до которого еще не добрались насекомые-вредители. Иногда доля червивых маслят может достигать 70-80%. Осенью же, когда ночная температура снижается, активность насекомых резко уменьшается и в этот момент чистых крепких маслят можно набрать значительно больше.
Когда появляются маслята после дождя
Эти грибы растут довольно быстро. В частности, первые экземпляры можно собирать уже через 12 часов после дождя. Если же в дальнейшем погода будет солнечная, то первый гриб может появиться на поляне уже через 5 часов, но опытные грибники советуют подождать 3 дня, чтобы собрать их больше.
Как отличить ненастоящие маслята от хороших
У маслят есть несколько двойников, с которыми их довольно просто перепутать, но существует несколько отличий между ложными и истинными маслятами.
Отличия маслят и грибов двойников:
- У ложных грибов есть фиолетовая пленка, а также с внутренней стороны пластинчатая шляпка. У настоящего гриба на внутренней стороне шляпки есть тонкая пленка, при снятии которой можно обнаружить пористую структуру, там нет пластинок.
- В месте среза ложные маслята выделяют жидкость, поэтому через некоторое время вы увидите пожелтение. Такой гриб нужно немедленно выбрасывать из корзины.
- Еще одним двойником маслянки является пантерный мухомор. Отличие этих грибов в том, что на ядовитом двойнике есть белесые пятна. Именно поэтому гриб получил такое название, потому что напоминает окраску пантеры.
Смотрите видео, когда в лесу появляются маслята:
Что за грибы маслята?
Маслята (лат. Suillus) - род трубчатых съедобных грибов семейства Болетовые. Свое название получили из-за маслянистой, скользкой на ощупь шляпки. Характерными признаками, отличающими большинство видов маслят от других болетовых, является клейкая слизистая кожица шляпки, которая легко снимается, и кольцо, оставшееся от частного покрывала, сообщает "Википедия".
Читайте также:
- Почему детям нельзя давать есть грибы: важные факты о детском питании
- Какие шампиньоны нельзя есть: 7 признаков испорченных грибов, которые должен знать каждый
- Штраф до 20 тысяч евро: почему в Германии нельзя собирать грибы в лесу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред