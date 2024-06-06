Грибной сезон уже 'на носу': когда появляются первые маслята

В летний период грибы можно собирать в течение всего лета. Наиболее обильный рост наблюдается в конце августа.

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Когда появляются первые маслята в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Маслята - одни из самых любимых грибов украинцев, которые густо растут в лесах нашей страны. Они вкусны в любом виде: жареные, тушеные, маринованные, маринованные. К тому же, это очень удобные грибы, поскольку растут целыми колониями. Если вы наткнулись на нужное место, то за 15-20 минут легко насобираете полную корзину. Поэтому любители "тихой охоты" должны знать когда начинается сезон маслят.

Когда появляются первые маслята в Украине

Сезон сбора маслят начинается в конце июня и заканчивается только в октябре. Однако, стоит сказать, что в середине лета довольно сложно встретить гриб, до которого еще не добрались насекомые-вредители. Иногда доля червивых маслят может достигать 70-80%. Осенью же, когда ночная температура снижается, активность насекомых резко уменьшается и в этот момент чистых крепких маслят можно набрать значительно больше.

Когда появляются маслята после дождя

Эти грибы растут довольно быстро. В частности, первые экземпляры можно собирать уже через 12 часов после дождя. Если же в дальнейшем погода будет солнечная, то первый гриб может появиться на поляне уже через 5 часов, но опытные грибники советуют подождать 3 дня, чтобы собрать их больше.

Как отличить ненастоящие маслята от хороших

У маслят есть несколько двойников, с которыми их довольно просто перепутать, но существует несколько отличий между ложными и истинными маслятами.

Отличия маслят и грибов двойников:

У ложных грибов есть фиолетовая пленка, а также с внутренней стороны пластинчатая шляпка. У настоящего гриба на внутренней стороне шляпки есть тонкая пленка, при снятии которой можно обнаружить пористую структуру, там нет пластинок.

В месте среза ложные маслята выделяют жидкость, поэтому через некоторое время вы увидите пожелтение. Такой гриб нужно немедленно выбрасывать из корзины.

Еще одним двойником маслянки является пантерный мухомор. Отличие этих грибов в том, что на ядовитом двойнике есть белесые пятна. Именно поэтому гриб получил такое название, потому что напоминает окраску пантеры.

Летний календарь грибника / инфографика: Главред

Смотрите видео, когда в лесу появляются маслята:

Что за грибы маслята? Маслята (лат. Suillus) - род трубчатых съедобных грибов семейства Болетовые. Свое название получили из-за маслянистой, скользкой на ощупь шляпки. Характерными признаками, отличающими большинство видов маслят от других болетовых, является клейкая слизистая кожица шляпки, которая легко снимается, и кольцо, оставшееся от частного покрывала, сообщает "Википедия".

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