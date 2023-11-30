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Сколько хранятся консервированные грибы: хитрый фокус гарантирует 100% результат

Алексей Тесля
30 ноября 2023, 01:30
Как узнать не испортились ли маринованные грибы - на что обратить внимание.
грибы
Сколько лет можно хранить грибы / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/_Alicja_, Pixabay/Alexei_other

Многие гурманы в восторге от маринованных грибов. Эта закуска по праву завоевала центральное место на праздничном столе, независимо от времени года.

Однако известно, грибы – это быстропортящийся продукт, поэтому его употребление должно быть связано с целым рядом предосторожностей. Для того, чтобы исключить риск опасных последствий, стоит выполнять рекомендации производителя или следить за сроком хранения самостоятельно приготовленных грибов (если вы уверены в их качестве).

Сколько времени можно хранить маринованные грибы

Главное условие хранения маринованных грибов – это их правильная обработка и закатка в банки. Если вы длительно храните закатанные в банки грибы, стоит учитывать:

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  • в погребе или в холодильнике их не стоит хранить больше года (температура не должна превышать 15℃);
  • маринованные грибы в холодильнике в открытой банке можно хранить не более 2-3 дней (при температуре до 5℃).

Как узнать не испортились ли маринованные грибы

Есть несколько верных признаков того, что маринованные грибы явно подгуляли. Об этом свидетельствует изменение их цвета (например – потемнение), или образование плесени. Таким грибам однозначно место только в мусорном ведре.

Еще один признак – образование неприятного характерного запаха. Например, если вы чувствуете кислый, гнилостный запах, это явный признак того, что такие грибы непригодны для употребления.

Сколько лет можно хранить грибы

Во многом сроки хранения грибов зависят от температуры воздуха помещения, где они находятся. Само собой, что этом должно быть место, защищенное от попадания прямых солнечных лучей. Тогда маринованные грибы можно хранить до года при температуре, не превышающей +16 +18 градусов. А если постоянная температура от 0 до +8 — срок хранения увеличится до двух лет.

Можно ли есть просроченные консервированные грибы

Как и всякий другой быстропортящийся продукт, маринованные грибы следует употреблять в строгом соответствии с маркировкой производителя. Общеизвестно, что высокая концентрация токсинов, которые могут попасть из просроченного продукта, затрудняет их обезвреживание организмом человека. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют ни в коем случае не употреблять просроченные грибы, ведь это смертельно опасно для человека.

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