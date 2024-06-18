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Женщина 20 лет получала зарплату, ничего не делая: как ей это удалось

Сергей Кущ
18 июня 2024, 10:40
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Француженка обвинила своего работодателя в дискриминации, подав на него в суд.
Женщина 20 лет получала зарплату, ничего не делая: как ей это удалось
Женщина 20 лет получала зарплату, ничего не делая: как ей это удалось / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Француженка подала в суд на телекоммуникационного гиганта Orange за "моральные притеснения и дискриминацию на работе", обвинив компанию в том, что она платила ей в течение 20 лет, не давая никаких заданий.

Лоранс Ван Вассенхове была принята на работу в качестве государственного служащего в компанию France Telecom в 1993 году, после чего компания была поглощена Orange, пишет odditycentral.

Ее первоначальный работодатель знал, что она с рождения страдает гемиплегией - частичным параличом лица и конечностей - и эпилепсией, и предложил ей должность, адаптированную к ее состоянию здоровья. Она работала секретарем и в отделе кадров до 2002 года, когда попросила перевести ее в другой регион Франции.

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Ее просьба была удовлетворена, но новое рабочее место не было приспособлено к ее потребностям, а заключение профессиональной медицины подтвердило, что эта должность ей не подходит.

Что такое гемиплегия?

Гемиплегия – неврологический синдром, который проявляется полной утратой произвольных движений в конечностях на одной стороне тела. Гемиплегия может выступать как самостоятельная патология при остром нарушении кровообращения головного мозга, так и как разновидность детского церебрального паралича.

Несмотря на это, компания Orange якобы не внесла никаких изменений в ее работу, предпочтя выплачивать ей полную зарплату в течение следующих 20 лет, не давая ей ничего делать.

Несмотря на все усилия Orange игнорировать Ван Вассенхове, женщина-инвалид сделала все возможное, чтобы сообщить о ситуации в правительство и Высший орган по борьбе с дискриминацией.

Для разрешения ситуации был назначен посредник, назначенный Orange, но ситуация ничуть не улучшилась, поскольку компания продолжала платить ей зарплату, не поручая ей никаких заданий.

Ее адвокаты утверждают, что таким образом телекоммуникационный гигант пытался вынудить ее уволиться с работы.

"Они предпочитают платить ей, а не заставлять работать", - сказал адвокат Лоранс, добавив, что женщина подала жалобу на компанию и четырех ее менеджеров за "моральные притеснения и дискриминацию на работе, связанные с состоянием ее здоровья".

"Работа для человека с инвалидностью означает место в обществе, признание, создаваемые социальные связи", - сказал адвокат женщины.

В данном случае Лоранс Ван Вассенхове лишили всего этого, "положив на полку" на 20 лет в надежде, что она уволится.

Французская газета La Dépêche связалась с Orange по поводу дела Ван Васснехове, и компания заявила, что сделала все возможное, чтобы женщина работала в наилучших условиях. Компания также заявила, что приняла во внимание "личную социальную ситуацию" женщины и постоянно выплачивала ей полную зарплату плюс несколько невозвратных пособий.

"Возвращение на работу на адаптированных должностях" также было запланировано, но так и не осуществилось, поскольку сотрудница постоянно находилась на больничном.

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