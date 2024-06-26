Особо трудная задача: в ГУР сказали, удастся ли вернуть из плена азовцев

Российская пропаганда постоянно работает над созданием различных "ужасов" и "образов", в которые потом сама очень сильно верит, говорит Юсов.

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В ГУР сказали, удастся ли вернуть из плена азовцев / коллаж: Главред, фото: Андрей Ермак, УНИАН

Вечером 25 июня в Украину удалось вернуть 90 украинских защитников, среди которых - 52 защитника "Азовстали". Однако среди возвращенных из вражеского плена не было ни одного бойца бригады "Азов". Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона сообщил, что пока обмен еще не завершился.

Он отметил, что за каждого украинского пленного идет борьба, однако работа по возвращению бойцов из некоторых подразделений идет особенно трудно, ведь Россия не хочет их освобождать.

По словам Юсова, Украина прилагает максимальные усилия, чтобы вернуть каждого защитника, который оказался во вражеском плену.

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В разведке также отметили, что российская пропаганда постоянно работает над созданием различных "ужасов" и "образов", в которые потом сама очень сильно верит. Соответственно, это затрудняет работу по возвращению защитников.

Представитель Главного управления разведки добавил, что после такого россиянам очень сложно идти на уступки, ведь они рассказывали своему обществу о "нацистах".

В то же время, работа по возвращению бойцов "Азова" из плена продолжается и уже есть определенные результаты, о которых не объявляют публично.

"Каждый возвращенный защитник - это отдельная битва и отдельная победа. И с публичной стороной, с оглаской надо быть очень осмотрительными и внимательными, потому что публичность в таких ситуациях - это оружие, которое может как помочь, так и навредить", - подчеркнул Юсов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Обмен пленными 25 июня - что известно

25 июня состоялся новый обмен пленными. В Украину из российского плена вернулись 90 защитников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, которые вернулись из российского плена есть воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Они защищали Мариуполь, ЧАЭС, воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что операция по обмену военнопленными еще продолжается. Еще один обмен может состояться уже в ближайшие дни.

В Сети появились трогательные видео с кадрами возвращения украинских защитников. На кадрах видно, как наши военные выходят из автобусов. В их глазах, несмотря на усталость, заметно невероятное счастье. Наверное, многие до последнего не верили в то, что именно в этот день они смогут вернуться на родную землю.

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